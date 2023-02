Produtores rurais de Porto Alegre afetados pela estiagem têm até sexta para fazer cadastro

Com o levantamento, prefeitura pretende disponibilizar máquinas para limpeza e construção de açudes e tanques de retenção de água, com a finalidade de minimizar danos causados pela falta de chuvas. Plantação de soja seca pela estiagem no bairro Lami, em Porto Alegre

Produtores rurais de Porto Alegre que foram afetados pela estiagem podem realizar até sexta-feira (24) o cadastro para acessar ações emergenciais propostas pelo município.

Os interessados devem conferir as orientações disponibilizadas no site e encaminhar, para o e-mail indicado, o formulário preenchido e assinado, anexando os documentos solicitados.

Segundo a prefeitura, com o levantamento, a Secretaria Municipal de Governança Local e Coordenação Política (Smgov) vai disponibilizar máquinas para a limpeza e construção de açudes e de tanques de retenção de água, com a finalidade de minimizar os danos causados pela falta de chuvas.

“Inicialmente, faremos um diagnóstico da situação para realizar estas primeiras ações de contratação de horas máquina. Seguimos estudando outras medidas e buscando recursos para viabilizá-la”, destaca o secretário de Governança, Cassio Trogildo.

A prefeitura destaca que ainda não foram recebidos recursos por parte do estado e da União.

Porto Alegre é um dos 191 municípios gaúchos que tiveram a situação de emergência reconhecida pelo Governo Federal.

Outras ações emergenciais

Segundo a secretaria de Agricultura do RS, essas ações emergenciais, com a apresentada pela Prefeitura de Porto Alegre, é realizada diretamente pelos municípios e a Coordenação Municipal de Proteção e Defesa Civil.

Na última sexta-feira (17), o governo do estado apresentou o programa Supera Estiagem com uma série de medidas e ações de socorro emergencial aos produtores e municípios. Entre as ações, estão a anistia de 100% da dívida do programa Troca-Troca de Sementes para agricultores familiares dos municípios em situação de emergência, a criação de um sistema online de monitoramento da estiagem e construção de cisternas, entre outras.

O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR) autorizou o repasse de mais de R$ 3,8 milhões a 15 cidades do Rio Grande do Sul atingidas pela estiagem. Segundo o Governo Federal, o dinheiro deve ser usado para a compra de cestas básicas, combustível para caminhões-pipa e reservatórios de água.

Receberão recursos os seguintes municípios:

Fontoura Xavier – R$ 225 mil

Vista Gaúcha – R$ 180 mil

Passa Sete – R$ 292,7 mil

São Francisco de Assis – 256,9 mil

Erechim – R$ 297,9 mil

Candiota – R$ 316,4 mil

São José das Missões – R$ 85 mil

Roque Gonzales – R$ 462,1 mil

Jóia – R$ 542,2 mil

Brochier – R$ 29,9 mil

Pedras Altas – R$ 199,6 mil

Santo Augusto – R$ 467,7 mil

Benjamin Constant do Sul – R$ 107,8 mil

Palmeira das Missões – R$ 224,8 mil

Arroio Grande – R$ 153,6 mil

