Produtores rurais têm até a próxima terça-feira para entregar Dipam-A; declaração é gratuita e obrigatória

Entrega dos documentos deverá ser realizada pessoalmente na Prefeitura de Presidente Prudente (SP), localizada na Avenida Coronel José Soares Marcondes, número 1.200, no Centro. Produtores rurais de Presidente Prudente (SP) têm até o dia 31 de março para fazer a Dipam-A

Arquivo/Secom

Os produtores rurais de Presidente Prudente (SP) devem entregar a Declaração para o Índice de Participação dos Municípios (Dipam-A) até a próxima terça-feira (28), conforme a normativa da Secretaria Fazenda do Estado de São Paulo. O documento é obrigatório e gratuito.

O auditor tributário da Secretaria Municipal de Finanças (Sefin) de Presidente Prudente, David Jabes, explicou que, neste ano, “não foi feita a notificação dos produtores rurais nas propriedades, sendo necessário comparecer pessoalmente ao Paço Municipal, antes do término do prazo, para entregar a declaração”.

Para preencher a Dipam-A, é necessário que o produtor rural apresente os seguintes documentos:

Talão de nota fiscal de produtor;

Documentos pessoais; e

Notas fiscais de entrada (contra notas) da produção vendida aos contribuintes do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS), que é repassado pelo Governo do Estado.

Toda pessoa física inscrita como produtor rural na Secretaria da Fazenda do Estado e que efetuou, em 2022, operações de venda de produtos agropecuários para pessoas físicas não contribuintes, empresas estabelecidas em outro estado, outros produtores rurais ou para o exterior, deve fazer a declaração. Ela é obrigatória e gratuita.

Ainda segundo a Sefin, a função social da declaração da Dipam é promover o aumento do Índice de Participação do Município, contribuindo para que a cidade aumente a cota do ICMS, que é repassado pelo Estado.

O valor arrecadado deverá ser investido pela Prefeitura em benefícios para os próprios cidadãos.

Serviço

A Prefeitura de Presidente Prudente está localizada na Avenida Coronel José Soares Marcondes, número 1.200, no Centro da cidade.

VÍDEOS: Tudo sobre a região de Presidente Prudente

Veja mais notícias em g1 Presidente Prudente e Região.

Ufficio Stampa