produtos-naturais-para-aliviar-os-sintomas-da-menopausa

Fitoterápicos e suplementos com vitaminas e minerais podem ajudar a reestabelecer o equilíbrio da saúde feminina e prevenir doenças durante essa fase da sua vida A alimentação tem total impacto no nosso estilo de vida e bem-estar. É “pela boca”, como dizem, que modulamos nossa disposição, recarregamos as energias e cuidamos da saúde; ou, por outro lado, deixamos caminho livre para desânimo e doenças, principalmente aquelas causadas pela ausência de vitaminas e minerais ou pelo excesso de substâncias sintetizadas (presentes nos alimentos industrializados, por exemplo).

Durante a menopausa, uma transformação fisiológica que toda mulher vai vivenciar, a alimentação é ainda mais fundamental, visto que “as transformações dessa fase podem ser ‘a porta de entrada’ de outras doenças, como a diabetes ou hipertensão. Além delas, há uma incidência muito grande nos casos de osteoporose (perda gradual de massa óssea), que pode ser minimizada através de uma alimentação adequada”, alerta a nutricionista Fernanda Cezário.

Primeiro, o que é a menopausa?

Considerada um evento fisiológico normal, que ocorre com a mulher por volta dos 50 anos de idade, a menopausa é caracterizada pela perda definitiva da função ovariana. Assim, durante um tempo, os ovários vão reduzindo a produção dos hormônios sexuais – estrogênio e progesterona – até que ocorre a interrupção definitiva, o que marca o fim da vida reprodutiva da mulher.

A menopausa é diagnosticada depois de um ano do último ciclo menstrual, sendo esse período de transição reprodutiva denominado “climatério”.

“Ele pode durar cerca de cinco anos, até acontecer, de fato, a menopausa”, ressalta Fernanda.

Os sintomas mais comuns dessa fase são os fogachos – popularmente chamados de “ondas de calor”; a alteração na qualidade do sono e a própria insônia; variações de humor, como ansiedade e irritação; sintomas depressivos; ressecamento vaginal e diminuição da libido.

Ainda pode ocorrer queda de cabelo, diminuição da hidratação da pele e, consequentemente, o aumento de rugas, bem como uma tendência ao ganho de peso, impactando diretamente a autoestima feminina.

Estilo de vida saudável

Com tantos efeitos colaterais afetando a saúde feminina, levar um estilo de vida saudável pode fazer toda diferença no desenvolvimento de cada sintoma – e até mesmo se ele aparecerá ou não.

Isso significa tentar estabelecer uma rotina sem estresse, com, pelo menos, um pouco de atividade física e, principalmente, regida por uma dieta equilibrada, rica em vitaminas e minerais, que são nutrientes essenciais para a prevenção de doenças e ótimos aliados contra os sintomas da menopausa, já que agem para aliviar ou até evitar os principais efeitos colaterais do desequilíbrio hormonal vivenciado.

“Entre as vitaminas mais eficazes para o alívio dos sintomas da menopausa estão a D, que melhora a saúde óssea e a imunidade, regulando a absorção do fósforo e do cálcio; a E, que é antioxidante e ajuda na diminuição dos fogachos; também as que fazem parte do complexo B, atuando na diminuição da ansiedade, da depressão e contra os fogachos”, cita a nutricionista.

Ela lembra ainda da importância dos ácidos graxos insaturados, encontrados em abundância nos óleos de origem vegetal, que ajudam a diminuir a ansiedade e as ondas de calor; e o magnésio, que atua em centenas de reações bioquímicas do nosso organismo, sendo conhecido por ser encontrado na banana.

Incorporando produtos naturais na rotina

A nutricionista Fernanda Cezário explica que a absorção de vitaminas e minerais se dá, em especial, por meio da ingestão de determinados alimentos, a exemplo dos óleos vegetais, do amendoim e da couve crua para vitamina E; dos peixes, ovos, carne bovina e suína, leite e aveia, ricos em complexo B.

“Sempre devemos verificar os níveis desses nutrientes em nosso organismo por meio de exames laboratoriais, a fim de que seja feita a suplementação de forma adequada. Só que, muitas vezes, não conseguimos ingerir nossa quantidade necessária de vitaminas e minerais pela alimentação. Por isso, a suplementação é tão importante: para que nosso organismo funcione da melhor forma possível, além de prevenir outras doenças que podem aparecer se houver deficiência”, alerta a nutricionista.

Uma vitamina que “vira e mexe” é deficitária no nosso organismo é a vitamina D, encontrada, entre outros, na gema do ovo, no atum, no salmão e em cogumelos. Entretanto, sua sintetização depende da nossa exposição ao sol e até de suplementação, como alertado por Fernanda.

“Algumas suplementações você pode incluir na sua alimentação do dia a dia, com uma alimentação saudável e variada; outras devem ser feitas por profissionais habilitados. Quando a mulher está vivendo a menopausa, os tratamentos com base em suplementos vitamínicos e a fitoterapia (terapia natural) possuem propriedades sobre os receptores hormonais e, com isso, conseguem melhorar alguns sintomas, além de possuírem baixíssimos índices de efeitos colaterais, sendo sua principal diferença com os fármacos”, explica.

Produtos naturais que aliviam sintomas da menopausa

Como lembrado pela nutricionista, os produtos naturais, sejam os suplementos ou os fitoterápicos (compostos obtidos a partir de plantas medicinais e de seus derivados), podem ou não ter necessidade de prescrição médica.

Ela afirma que não existe um produto natural considerado um “super trunfo” contra a menopausa.

“A melhor opção depende de cada sintoma apresentado. Sempre devemos levar em consideração a individualidade para o tratamento”.

Contudo, existem alguns produtos específicos que foram pensados para melhorar a saúde, o bem-estar e a qualidade de vida da mulher de maneira descomplicada. É o caso do suplemento alimentar Meno Aliv, um composto 100% natural, com óleo de prímula, óleo de linhaça, óleo de palma, TCM puro e as vitaminas E, A, K e D.

Essa combinação assertiva, abundante em vitaminas e minerais, proporciona mais disposição ao corpo, por meio de benefícios como melhor funcionamento do sistema imune, manutenção dos ossos e dos dentes, coagulação do sangue, entre outros, de forma a diminuir também os efeitos colaterais da menopausa.

Alinhado ainda com a ideia de praticidade, ele possui o formato de cápsulas softgel, fáceis de ingerir, e não têm os efeitos colaterais mais comuns da reposição hormonal e de remédios contra a TPM, climatério e a menopausa.

Independentemente do produto natural escolhido, Fernanda Cezário lembra que, antes de comprar, é essencial avaliar a sua procedência.

“Confira se é de empresas confiáveis e com respaldo da ANVISA. Olhe também a composição dos produtos, para ver se não tem nada além do que foi anunciado. Por isso, sempre importante fazer a leitura dos componentes presentes”, destaca.

Meno Aliv – Bem-estar e qualidade de vida para a mulher

Vito Califano