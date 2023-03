A Secretaria de Educação do Estado de São Paulo informou que apura a conduta do professor e que ele ficará afastado até a conclusão da investigação. Professor da rede estadual é afastado após ameaçar aluno de 16 anos em Atibaia, SP

Reprodução

Um professor da rede estadual de ensino foi afastado após ameaçar um aluno de 16 anos em Atibaia (SP). A ameaça aconteceu no último sábado (4), um dia depois de uma discussão entre os dois em sala de aula.

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento que o professor aborda o jovem fora da escola. O vídeo mostra o adolescente caminhando quando o docente, que vinha na contramão, invade a calçada e inicia uma discussão com o rapaz.

Depois de partir para cima do jovem com o veículo, o homem desce do carro e empurra o estudante. Ele teria pedido respeito durante as aulas.

Professor da rede estadual é afastado após ameaçar aluno de 16 anos em Atibaia, SP

Reprodução

A mãe do aluno registrou um boletim de ocorrência no 3° DP da cidade na última segunda-feira (6). Segundo o relato dela à polícia, o problema começou na sexta-feira (3) com uma discussão entre os dois na escola estadual Professora Circe Teixeira Musa e Silva, que fica no bairro Maracanã.

O jovem, que atualmente está no 2° colegial do ensino médio, teria chegado atrasado à escola e, por conta disso, teria sido impedido pelo professor de entrar na aula.

Quando o sinal que indica o fim da aula bateu, o aluno entrou na sala para pegar uma mochila e foi novamente impedido pelo docente, que afirmou que o aluno o estava atrapalhando.

O estudante foi mandado para a diretoria. Ele conversou com o vice-diretor da escola e contou que se sentia diminuído e intimidado pelo professor. A mãe do rapaz também compareceu na diretoria e conversou com o vice-diretor sobre o problema.

O g1 tenta contato com o professor envolvido no caso desde terça-feira. Ele não atendeu as ligações da reportagem e, em um aplicativo de mensagens, disse apenas que o caso será esclarecido. Também não quis indicar um advogado para falar com a reportagem.

O que diz a Secretaria de Educação Estadual

Por nota, a Secretaria de Educação do Estado de SP informou que a Diretoria de Ensino de Bragança Paulista abriu uma apuração preliminar para apurar o ocorrido e afirmou que, enquanto a apuração estiver em andamento, o professor seguirá afastado das funções.

Além disso, a pasta disse que a ocorrência foi registrada na Plataforma Conviva-SP e que está à disposição das autoridades para esclarecimentos.

Escola estadual Circe Teixeira Musa e Silva Professora em Atibaia, SP

Google Street View

Veja mais notícias do Vale do Paraíba e região bragantina

Vittorio Ferla