Professor de idiomas, aluno nota mil na redação do Enem na Bahia conciliou estudos com trabalho: ‘resultado compensou o esforço’

Erick Quadros, de 23 anos, mora em Salvador e sonha em cursar medicina. Professor de idiomas, aluno nota mil na redação do Enem na Bahia conciliou estudos com trabalho

O professor de idiomas Erick Quadros, de 23 anos, tirou mil na redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022. Para conseguir a nota, o aluno conciliou rotina de estudos em um curso de pré-vestibular com o trabalho.

Enem 2022: resultados são divulgados; veja o que fazer com a nota

“Foi uma surpresa, eu não esperava que seria mil, mas esperava que seria uma nota acima de 900 por causa dos simulados e correções de outras redações que fiz durante o ano”, contou ao g1.

A preparação de Erick, morador do bairro da Pituba, em Salvador, começava nas primeiras horas do dia, quando se arrumava e ia para o pré-vestibular, às 7h. Ao longo do ano passado, foram mais de 40 redações feitas, de diversos temas.

“Treinei bastante com o objetivo de cursar medicina. Meu objetivo, minha meta é a Ufba, então mesmo com a nota da redação máxima, tem a média global e eu não tenho certeza da aprovação. Estou bem confiante e empolgado”.

Após as aulas no turno da manhã, Erick tinha a sala de estudos como destino. Era hora de se aperfeiçoar com as correções dos erros.

“Eu me senti super confortável com o tema da redação porque eu tive contato com o assunto durante as aulas. Foi tudo muito desafiador, já que eu trabalho em dois turnos, dando aula, mas o resultado compensou o esforço”, contou.

No final da tarde, o “nota mil” começava a rotina de trabalho. Erick dá aulas de conversação em inglês e japonês online. Nas segundas e quartas, a carga horária começava às 16h e nas terças e quintas, um pouco mais tarde, entre 18h e 23h.

Para além da determinação, o jovem deu dicas para um bom desempenho na redação do Enem.

“Você tem que focar no que é bom, trazer as coisas que você gosta e ter repertório. Eu memorizei muitos artigos da constituição. É criar um repertório, praticar, se aplicar na correção de erros”.

📱 Como consultar a nota do Enem?

Página de consulta de nota do Enem 2022

O resultado do Enem 2022 já está disponível para consulta na Página do Participante. Para acessar as notas, é preciso fazer login digitando o CPF e a senha cadastrados no sistema.

Na previsão inicial, os boletins de desempenho só sairiam na próxima semana, em 13 de fevereiro. A antecipação do cronograma foi anunciada na quarta-feira (8), pelo ministro da Educação, Camilo Santana.

A nota do Enem é usada na seleção de estudantes para o ensino superior, tanto em universidades públicas e privadas no Brasil quanto em instituições internacionais.

