Professor é preso com pornografia infantil em notebook dentro de escola de Piracicaba, diz Deic

Denúncia foi feita pela namorada do indiciado; segundo a corporação, ele foi flagrado em banheiro da unidade consumindo anfetamina durante o cumprimento do mandado judicial. Governo estadual comunicou extinção de seu contrato. Professor é preso com material de pornografia infantil em Piracicaba

Um professor de 45 anos foi preso com pornografia infantil em seu notebook em uma escola estadual de Piracicaba (SP), na tarde desta sexta-feira (17), informou a Polícia Civil.

A ação foi realizada após a namorada do indiciado procurar a 2ª Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise/Deic) para relatar que encontrou o conteúdo no computador do companheiro. A mulher disse que ficou revoltada e que então resolveu denunciar, haja vista ter um filho pequeno, de um relacionamento anterior.

Após investigação, a equipe policial solicitou à Justiça a expedição de mandado de busca e apreensão na casa do professor e na escola – no armário e gaveteiro pessoal – onde ele trabalha .

Nesta sexta, por volta das 16h, as ordens judiciais foram cumpridas com apoio do Setor de Inteligência da Deic. Primeiro, os policiais foram até a escola, após o término da aula.

Com autorização da direção, um dos policiais entrou na unidade e localizou o professor dentro do banheiro masculino, sentado no vaso sanitário, com um cachimbo artesanal e um maçarico, fazendo uso de anfetamina, conforme detalhe o registro da Deic.

De acordo com a corporação, o investigado alegou ser dependente químico e fazer uso de anfetaminas, maconha e crack. Em sua mochila, foi localizado o notebook e, no interior dele, vídeos de pornografia infantil, que o suspeito negou ter baixado.

Na casa do docente, foi apreendida outra porção de anfetamina e um saquinho contendo maconha esfarelada. Seu celular também foi apreendido. O professor foi levado até da sede da 2ª Dise/Deic, onde foi oficializada a prisão em flagrante pelo delegado Demetrios Gondim Coelho.

Contrato encerrado

Em nota, a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo comunicou que repudia as ações citadas e imediatamente extinguiu o contrato com o professor.

“Não havia estudantes na unidade no momento da ação policial. A pasta, por meio da Diretoria de Ensino de Piracicaba, está à disposição para colaborar com as investigações”, acrescentou.

