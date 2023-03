Professor morre após ser atingido por carro da Caer na BR-174, ao Sul de Roraima

Acidente aconteceu na tarde dessa terça-feira (28), no município de Caracaraí. Paulo de Lima Trindade, de 68 anos, teve a motocicleta atingida pelo veículo e morreu ainda no local. Carro da CAER perdeu o controle e capotou

Um professor identificado como Paulo de Lima Trindade, de 68 anos, morreu na tarde dessa terça-feira (28) após ser atingido por um carro da Companhia de Água e Esgotos de Roraima (Caer) na BR-174, em sentido ao município de Caracaraí, região ao Sul do estado.

De acordo com a Polícia Militar, o acidente de trânsito aconteceu por volta das 15h, no perímetro urbano da rodovia.

A vítima conduzia uma motocicleta em sentido a vila Vista Alegre, quando o motorista do carro, que estava no sentindo contrário e em alta velocidade, perdeu o controle da direção e colidiu com a moto.

Com o impacto da colisão, o carro capotou e caiu em uma vala. Três funcionários da Caer estavam dentro do veículo. Eles foram retirados das ferragens pelo Corpo de Bombeiros.

Aos PMs, o condutor do carro, de 49 anos, informou que ele e os outros funcionários haviam ido realizar um serviço para a empresa e, ao retornar para a capital, pararam em um bar e ingeriram bebidas alcoólicas.

O professor não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local do acidente. Paulo Trindade era natural de Manaus, no Amazonas e atuava como professor na Escola Estadual Edmur Oliva, em Caracaraí.

Em nota, a Prefeitura de Caracaraí lamentou a morte do servidor e se solidarizou com os familiares e amigos da vítima. “A prefeitura vem, com doloroso pesar, oferecer condolências à família e amigos do prezado senhor Paulo de Lima Trindade, mais conhecido como ‘Paulão’. Que a família seja confortada nesse momento de dor e luto”, disse.

A Perícia e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) também estiveram no local. O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado e removeu o corpo da vítima até Boa Vista.

Os passageiros do carro foram levados para o hospital do município e, em seguida, encaminhados para o Hospital Geral de Roraima (HGR). Após receber alta médica, o condutor do carro foi encaminhado para a delegacia da Polícia Civil de Caracaraí, que investiga o caso.

valipomponi