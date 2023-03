Professora de escola estadual cria ‘Pelé em braille’ para aluno cego entender imagem do Rei: ‘emocionante’; VÍDEO

Projeto ‘O Menino que foi Protagonista na sua História’ foi criado na Escola Estadual Tancredo Neves, em Guarujá, no litoral de São Paulo. Professora cria ‘Pelé em braille’ para aluno com deficiência visual ‘sentir’ o Rei

Uma professora de uma escola estadual em Guarujá, no litoral de São Paulo, emocionou os alunos ao adaptar um projeto sobre Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, para um estudante cego. Ao g1, Marcela Pimentel Leopoldino contou, nesta quinta-feira (9), que uma foto do Rei do futebol abraçando uma bola foi representada em braille [escrita tátil] para que o menino pudesse ‘sentir’ a imagem. “Não teve como não se emocionar”, disse a docente. (Veja o vídeo acima).

Compartilhe no WhatsApp

Compartilhe no Telegram

A iniciativa aconteceu na Escola Estadual Tancredo Neves, no bairro Jardim Primavera. Segundo a professora, o projeto ‘O Menino que foi Protagonista na sua História’ tem como objetivo apresentar Pelé aos alunos entre 9 e 10 anos. Nesta etapa, os estudantes deveriam representar a imagem do ex-jogador de uma maneira criativa.

Entre pinturas, esculturas e desenhos, Marcela também incentivou a inclusão social. Primeiro, ela pediu para que outro aluno desenhasse a imagem do ex-jogador. Depois, que uma professora auxiliar, e especialista em braille, completasse a obra com a punção [técnica de textura na página] para que o estudante cego também pudesse participar.

“Ele já conhecia o Pelé, pois ouvia as matérias [esportivas] e sabe bastante coisa sobre [o Rei do Futebol]. O resultado foi emocionante. [O aluno] enxergar através das suas mãos cada detalhe do ídolo, não teve como não se emocionar”, explicou a professora.

Professora cria ‘Pelé em braille’ para que aluno cego pudesse ‘sentir’ imagem do Rei

Reprodução

Protagonista da própria história

O projeto terá, inclusive, uma exposição em um dos corredores da escola nesta quinta-feira (9). Segundo a professora, representações das formas mais criativas foram feitas, com desenhos, cartazes e até maquetes.

O título da inicitativa, sobre o protagonismo de Pelé durante a vida dele, inclusive, é uma forma da professora incentivar os estudantes. Segundo Marcela, o Rei do Futebol foi um exemplo perfeito para usar como ‘modelo’.

“O aluno tem que ser protagonista. O Pelé foi protagonista na vida dele, pois veio de uma infância pobre, com muitas dificuldades e, mesmo assim, não desistiu. Lutou e chegou lá. Colocar o Pelé como referência é até mais fácil para os alunos entenderem”, finalizou Marcela.

De ‘bola do milésimo gol’ a cartaz sobre o Rei: projeto em escola homenageia Pelé

Arquivo Pessoal

VÍDEOS: g1 em 1 Minuto Santos

Mata