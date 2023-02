Professora de Mogi aparece em lista da AGU que pede condenação definitiva por participação em atos golpistas em Brasília

Sheila Mantovanni já havia sido apontada pela Advocacia Geral da União (AGU) como uma das financiadoras dos atos golpistas em Brasília. Esse é o primeiro pedido de condenação definitiva após investigação dos atos terroristas. MOGI DAS CRUZES – SP – Professora Sheila Mantovanni aparece em lista de bolsonaristas presos no DF

O nome da professora Sheila Mantovanni, de Mogi das Cruzes, aparece na lista em que a Advocacia-Geral da União (AGU) pediu à Justiça Federal a condenação de mais de 50 pessoas a ressarcirem em R$ 20,7 milhões os cofres públicos pelos atos de vandalismo que depredaram as sedes dos Três Poderes no dia 8 de janeiro.

Mantovanni já havia sido apontada pela AGU como uma das financiadoras dos atos golpistas em Brasília. A professora de 46 anos teve seu contrato extinto com a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. A portaria que indica a extinção do contrato foi publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo no dia 4 de fevereiro.

O nome de Mantovanni também aparece na lista de presos divulgada pelo Sistema Penitenciário do Distrito Federal. Além disso, ela foi identificada como uma das pessoas que financiaram os atos golpistas.

Além dela, a psicóloga Ana Dantas, que atuava no CDP de Mogi das Cruzes, e o empresário Hedio Minoru Hiratuka também seguem presos preventivamente em decorrência dos atos golpistas. As duas mulheres estão custodiadas na Penitenciária Feminina do Distrito Federal. Já o empresário segue no Centro de Detenção Provisória II.

A situação dos detidos no Distrito Federal foi analisada pelo ministro do STF Alexandre de Moraes. Ele considerou que as condutas ilícitas são “gravíssimas” e tiveram como objetivo “coagir e impedir o exercício dos poderes constitucionais constituídos”.

Os crimes apontados são os de:

atos terroristas, inclusive preparatórios;

associação criminosa;

abolição violenta do estado democrático de direito;

golpe de estado;

ameaça;

perseguição;

incitação ao crime.

Foram analisadas 1.459 atas de audiência relativas a 1.406 custodiados. No total, 942 pessoas tiveram a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva e 464 obtiveram liberdade provisória, mediante medidas cautelares, e poderão responder ao processo com a colocação de tornozeleira eletrônica entre outras medidas.

Ação da AGU

Esse é o primeiro pedido de condenação definitiva após investigação dos atos golpistas. Ao todo, a AGU já acionou 178 pessoas na Justiça.

Na ação, a AGU afirma que houve uma articulação prévia para convocação de atos não pacíficos e de tomada de poder. “Num regime democrático, como no sistema brasileiro, contraria os costumes da democracia e a boa-fé a convocação e financiamento de um movimento ou manifestação com intento de tomada do poder, situação essa que evidencia a ilicitude do evento ocorrido”, disse a AGU.

Professora presa

Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, Mantovanni aparece na Praça dos Três Poderes vestida de verde e amarelo e ressalta a quantidade de pessoas presentes no local no domingo. “Tamo chegando já, tamo chegando. É muita gente. E oh, não tem fim, não tem fim. E ainda tem gente lá no quartel, ainda tem gente no quartel. Vamo buscar agora o nosso poder”.

Nas imagens, a professora ainda pede que as Forças Armadas tomem o poder. “Pessoal, estamos aqui pacífico. Brasília, casa do povo é nossa. Me aguarde que eu vou voltar insuportável. Forças Armadas vão tomar o nosso poder. Chega de corrupção, chega, chega, chega. Agora é a nossa vez”.

A professora de Mogi e a psicóloga estão detidas na Penitenciária Feminina do Distrito Federal, enquanto o empresário está no Centro de Detenção Provisória II. O g1 não conseguiu localizar a defesa de Sheila.

