Professora é picada por escorpião em escola infantil no interior de SP

Caso ocorreu em Santa Cruz do Rio Pardo (SP). Prefeitura disse que a unidade havia passado por dedetização no dia 14 de março. Professora foi picada por um escorpião na escola municipal Arco Íris, em Santa Cruz do Rio Pardo (SP)

Uma professora foi picada por um escorpião na manhã desta quarta-feira (29) na escola municipal de educação infantil Arco Íris, em Santa Cruz do Rio Pardo (SP).

Segundo a prefeitura do município, a educadora foi até o pátio, próximo ao refeitório, pegar tatames para passar atividades às crianças, quando foi picada no dedo.

Ela foi levada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e, em seguida, encaminhada para a Santa Casa de Misericórdia da cidade, onde ficou em observação e recebeu alta ainda nesta tarde.

Em nota, a Prefeitura de Santa Cruz do Rio Pardo informou que a unidade escolar passou por manutenção de limpeza, inclusive com roçada de terreno, e dedetização no último dia 14 de março, conforme cronograma periódico realizado pela Secretaria Municipal de Educação.

Ainda segundo a administração municipal, esse é o 39º caso de picadas de escorpião registrado no município em 2023. No ano de 2022, ocorreram 174 casos, sendo 38 registrados apenas no primeiro trimestre.

