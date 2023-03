Professora encontrada carbonizada no porta-malas de carro trabalhava há mais de 30 anos na rede municipal de ensino em Regente Feijó

O principal suspeito é um idoso, de 62 anos, que, segundo a Polícia Civil, “estava conhecendo” a vítima Eliana Pereira Neves, de 52 anos. Professora Eliana Pereira Neves, de 52 anos, foi encontrada carbonizada na zona rural de Regente Feijó (SP)

A Polícia Civil confirmou que o corpo encontrado carbonizado no porta-malas de um carro, nesta terça-feira (28), no bairro São Sebastião, conhecido popularmente como “Pito Aceso”, na zona rural de Regente Feijó (SP), é da professora Eliana Pereira Neves, de 52 anos. O principal suspeito de ter matado ela é um idoso, de 62 anos, que, segundo os policiais “estava conhecendo” a vítima.

Ela trabalhou por 31 anos na rede de ensino municipal de Regente Feijó e estava a 21 anos lecionando na Escola Municipal de Ensino Infantil (EMEI) Augusto César Pires. A instituição, inclusive, não teve aulas nesta quarta-feira (29) e emitiu um comunicado informando que “devido ao desaparecimento” de Eliana, as aulas estariam suspensas.

Ela deixa duas filhas.

Escola Municipal de Ensino Infantil (EMEI) Augusto César Pires, de Regente Feijó (SP)

De acordo com as informações da dirigente da Divisão Municipal de Educação (DMEC), Telma Regina dos Santos Silveira, ao g1, a previsão é de que as aulas retornem normalmente nesta quinta-feira (30) e também já foi disponibilizado apoio psicológico aos funcionários da unidade.

O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) e passará por exame de DNA para confirmar a identidade da mulher.

Professora foi encontrada carbonizada no porta-malas de carro, em Regente Feijó (SP)

O idoso foi preso por homicídio triplamente qualificado com o uso de fogo, impossibilidade de resistência da vítima e feminicídio, além de ocultação de cadáver. Ele passou por audiência de custódia na manhã desta quinta-feira, onde permaneceu preso, e será encaminhado para o Centro de Detenção Provisório (CDP) de Caiuá (SP).

Passou por audiência de custódia agora e foi autuado em flagrante delito por homicídio triplamente qualificado com o uso de fogo, com impossibilidade de resistência da vítima, feminicídio e ocultação de cadáver.

Professora Eliana Pereira Neves, de 52 anos, foi encontrada carbonizada na zona rural de Regente Feijó (SP)

O caso

Conforme o delegado responsável pelo caso, Airton Roberto Guelfi, a Polícia Militar recebeu um chamado de um produtor rural, no início da noite, alegando que um veículo estava pegando fogo em meio à uma plantação de soja.

Os policiais foram até o local e pela placa do veículo conseguiram identificar que o proprietário era morador de Regente Feijó. A Polícia Civil foi acionada e, enquanto se deslocavam, a PM já havia feito contato com os familiares.

No local, os agentes encontraram alguns familiares e iniciaram uma conversa para tentar entender o que poderia ter acontecido.

“Durante a entrevista, o que chamou a atenção foi um possível envolvimento da proprietária do veículo com um homem de Regente Feijó. Nós identificamos, com os familiares, a residência desse cidadão e, imediatamente, a gente se deslocou até essa residência”, relatou Guelfi.

Professora foi encontrada carbonizada no porta-malas de carro, em Regente Feijó (SP)

Na casa do suspeito, ele foi questionado sobre esse relacionamento com a vítima e permitiu a entrada dos policiais.

“No interior da casa, onde havia um pouco mais de luz, identificamos no braço dele algumas queimaduras que já remetiam a ideia, justamente, do incêndio do veículo, o que chamou atenção”, enfatizou o delegado.

Professora foi encontrada carbonizada no porta-malas de carro, em Regente Feijó (SP)

Além disso, os policiais verificaram outras inconsistências em relação a versão dada pelo homem, como por exemplo, ele afirmou que ficou das 9h às 15h andando de bicicleta, porém, a Polícia Civil verificou que o objeto continha teias de aranha que davam indícios que não saía do lugar há um tempo.

O suspeito foi conduzido para a Delegacia e, durante o interrogatório, o delegado apresentou todas as informações coletadas com testemunhas e perícias e o questionou sobre os fatos.

“Ele acabou confessando indiretamente que estava com ela no local. A única coisa que ele alega é que ela mesmo que buscou a morte. Ele alega que ela se matou através do fogo. A versão é basicamente essa, que ele estava no local e viu o carro pegando fogo e que, diante do pedido da vítima que queria se matar, ele se virou e foi embora”, afirmou Guelfi.

Professora foi encontrada carbonizada no porta-malas de carro, em Regente Feijó (SP)

Na residência, a Polícia Civil também localizou uma medida protetiva expedida por um juiz de São Paulo (SP), que proíbe ele de manter contato com a ex-esposa.

Não há evidências de que ele tenha recebido ajuda para cometer o crime.

Professora foi encontrada carbonizada no porta-malas de carro, em Regente Feijó (SP)

Testemunhas

Segundo o delegado, a colaboração da família e de testemunhas foi de fundamental importância para a investigação do caso, inclusive, apresentando contradições na versão inicial do envolvido.

“Essas testemunhas disseram que no dia do crime, durante a tarde, haviam avistado os dois no interior do veículo. Então, isso foi fundamental para que a gente pudesse entender e, consequentemente, concluir que a versão dele não era a verdadeira”, analisou Guelfi.

Professora foi encontrada carbonizada no porta-malas de carro, em Regente Feijó (SP)

Os vizinhos do homem confirmaram para a Polícia Civil que ele se mudou para a cidade há cerca de 20 dias e, conforme testemunhas, não há informação de nenhum tipo de agressão anterior entre eles.

“A informação que temos é que ele é natural de Regente, mudou-se para São Paulo e retornou agora. Segundo testemunhas e ele, os dois se conheceram na infância e agora, quando acabou retornando nos últimos 20 dias, eles se aproximaram e começaram a conversar. Eles trocavam mensagens via telefone celular”, reforçou o delegado.

Professora foi encontrada carbonizada no porta-malas de carro, em Regente Feijó (SP)

Já sobre a morte da professora ser causada pelo fogo, Guelfi afirmou que essas informações dependem do laudo necroscópico. E ela ter sido vítima de violência sexual não é uma hipótese descartada, porém, “não há elementos materiais para afirmar”.

“Os indícios indicam que, a questão da perícia ter encontrado junto ao corpo um cabo metálico utilizado para amarrar as mãos, indica que eventualmente ela pode ter morrido em decorrência do fogo. Mas isso vai depender do laudo necroscópico que ainda não foi emitido”, finalizou o delegado.

Fios encontrados no porta-malas do veículo e utilizados para amarrar a vítima, de 52 anos

Professora foi encontrada carbonizada no porta-malas de carro, em Regente Feijó (SP)

