professora-sonia-meire-toma-posse-como-vereadora-de-aracaju

CMA/Reprodução

Tomou posse nesta quinta-feira (2), na Câmara Municipal, como vereadora de Aracaju, a professora Sonia Meire (PSOL). Ela substitui Linda Brasil, do mesmo partido, que renunciou ao cargo e assumiu o mandato de deputada estadual. Na data, também serão reiniciadas as atividades da Casa.

A professora foi a oitava candidata mais votada na capital sergipana, com 3.342 votos, mas ficou como primeira suplente. Ela atuará no biênio 2023/2024.

“Estamos na política para aumentarmos a nossa força e estratégia revolucionária. O que podemos fazer neste lugar? Continuamos nos perguntando. Por isso é importante ocupar este lugar para denunciar todas as práticas que reforçam a opressão e a exploração. Que apresentemos projetos para defender aqueles e aquelas que estão ao nosso lado, na esperança que possamos construir esse mundo justo”, disse a parlamentar durante a posse.

Currículo

Sonia Meire é graduada em pedagogia pela Universidade Federal de Sergipe (UFS), doutora em Educação pela Universidade do Rio Grande do Norte e doutora em Sociologia pela Universidade de Coimbra.

É professora aposentada do departamento de Educação da UFS, filiada ao PSOL desde 2011 e já foi presidente do partido em Aracaju. Sonia Meire já entrou na disputa para o governo do estado, Câmara de Aracaju e deputada estadual.

