Professora titular da Unesp, em Presidente Prudente, é eleita para compor a Academia das Ciências de Lisboa

Convite foi feito pelo relevante trabalho e pela vasta contribuição de Maria Encarnação Beltrão Sposito à pesquisa na área da geografia. A geógrafa Maria Encarnação Beltrão Sposito foi eleita para compor a Academia das Ciências de Lisboa

A geógrafa e professora pós-doutora Maria Encarnação Beltrão Sposito, que atua no campus da Universidade Estadual Paulista (Unesp), em Presidente Prudente (SP), foi eleita nesta terça-feira (7) para compor uma das cadeiras da Academia das Ciências de Lisboa, em Portugal. Trata-se de uma instituição fundada em 1779, que incentiva a ciência, a literatura e o conhecimento.

O convite foi feito pelo relevante trabalho e pela vasta contribuição de Maria Encarnação à pesquisa na área da geografia.

A professora possui doutorado em geografia humana pela Universidade de São Paulo (USP), realizou o pós-doutorado na Université de Paris I – Sorbonne e desenvolveu atividades acadêmico-científicas junto a diversas universidades brasileiras e estrangeiras.

Atualmente, Maria Encarnação é professora titular da Unesp, em Presidente Prudente.

Academia das Ciências de Lisboa

A Academia das Ciências de Lisboa foi fundada a 24 de dezembro de 1779. É uma instituição de âmbito nacional que mantém relações com academias e sociedades científicas de outros países.

Veio ao encontro das vontades de um país onde, em pleno Século das Luzes, se sentia crescente necessidade de desenvolver o conhecimento das ciências, letras e humanidades.

As coleções de publicações e memórias editadas desde o arranque da sua atividade são testemunho da história das ciências e das letras em Portugal, bem como da evolução do estado científico e cultural do país.

