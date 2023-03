Professora universitária perde R$ 38 mil em golpe de falso funcionário de banco em Mossoró

Um homem também do município teve prejuízo de R$ 33 mil em ação semelhante, em que criminosos se passavam por funcionários da agência bancária em ligações telefônicas. Cédulas de dinheiro

Pequenas Empresas, Grandes Negócios / Tv Globo

Uma professora universitária foi vítima de um golpe estelionatário e perdeu R$ 38 mil, em Mossoró, município da Região Oeste do RN, distante cerca de 280 quilômetros de Natal. O caso será investigado pela Delegacia de Defraudações e Falsificações.

A vítima contou a polícia que recebeu uma ligação de um suposto funcionário do banco que perguntou se ela reconhecia uma transferência agendada para o dia seguinte no valor de R$ 20 mil.

A mulher disse não ter agendado transferência. O golpista disse que para cancelar a operação, a mulher teria que ir ao banco.

A professora foi ao banco conforme sugerido pelo estelionatário e iniciou os procedimentos ditos por ele, inclusive confirmar a transferência que não havia sido reconhecida por ela. Foi neste momento que a mulher percebeu ter caído em um golpe.

A vítima – que preferiu não se identificar – relatou à reportagem do g1 RN que telefonou para a gerente da sua agência bancária e ela teria dito que não tem assistentes homens. A gerente então pediu que ela ligasse para a central do banco para cancelar todas as senhas.

“Eu liguei, mas foi tarde demais porque ele já havia transferido o dinheiro da conta e conseguiu pagar uma conta com o meu cartão de crédito”, contou a vítima.

O prejuízo total da mulher foi de R$ 38 mil.

Empréstimo

O outro caso registrado pela polícia aconteceu com um homem, também em Mossoró. Ele disse ter recebido uma ligação via aplicativo de mensagens de um funcionário do Banco do Brasil com o DDD 61. Esse suposto funcionário do banco disse que passaria instruções para que o homem seguisse.

A vítima disse ter feito todos os procedimentos solicitados pelo golpista e depois detectou um empréstimo de R$ 25 mil e uma transferência de R$ 8.400 para uma pessoa chamada Raimundo.

A Delegacia de Defraudações e Falsificações também vai apurar o caso.

Vídeos mais assistidos do g1 RN

Vittorio Rienzo