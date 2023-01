Professora vítima de acidente com 12 mortos viajou para fazer consulta e fez postagem antes de morrer: ‘Não somos daqui’

Marcilene Aparecida de Andrade estava na van atingida por caminhão na TO-280, na região sudeste do TO. Ela tinha 56 anos, deixou o companheiro, duas filhas e três netas. “Não somos daqui”, postou Marcilene antes de morrer

A professora Marcilene Aparecida de Andrade, de 56 anos, vítima do acidente com 12 mortos na TO-280 no interior do Tocantins, tinha viajado para a capital para realizar uma consulta de rotina. Ela estava na van da Secretaria de Saúde de Almas e retornava para casa com outros pacientes quando o veículo foi atingido por um caminhão. Antes de morrer ela fez uma postagem que emocionou a família.

“As tribulações devem nos lembrar apenas de uma coisa: não somos daqui”.

A frase estava acompanhada de um boneco sentado, chorando e olhando para o céu.

Marcilene fez última postagem em aplicativo de mensagem

Aquino Pires Soares, marido de Marcilene, foi ele quem deixou a esposa no ponto da van, ainda em Almas, no dia do acidente. Ele se emocionou ao falar da companheira com quem foi casado por cinco anos.

“Era uma pessoa muito extrovertida, muito alegre, muito animada, para cima. Todo lugar que ela chegava, ele chegava chegando. Ela sempre me dava apoio em tudo que eu ia fazer”.

Marcilene era casada com Aquino; casal morava em Almas, no interior do Tocantins

Marcilene era profissional da educação, era concursada pelo município de Almas desde fevereiro de 2015, já atuou na rede estadual de ensino e tinha uma longa carreira na cidade. Além das salas de aula, a mulher também foi coordenadora e diretora. Há dois anos ela passou por uma cirurgia para retirada de tumor na cabeça e estava afastada das funções.

O secretário de educação do Tocantins, Fábio Vaz, citou a profissional em uma nota de pesar. “Neste momento de dor, em que a população do município de Almas se encontra enlutada, solidarizo-me com todos aqueles que sofrem com essas perdas irreparáveis”.

Além da carreira profissional, Marcilene gostava de ficar com os parentes e era muito querida por amigos e familiares. Ela deixou duas filhas e três netas.

O velório acontece em Cezarina, no interior de Goiás.

O acidente

Van que transportava vítimas de acidente ficou destruída

O acidente aconteceu na TO-280 perto de Natividade, no sudeste do estado, por volta das 20h40 de quarta-feira (25). As vítimas que morreram estavam na van que pertence à Secretaria de Saúde de Almas. Testemunhas informaram que o caminhão envolvido no acidente teria tentado fazer uma ultrapassagem quando bateu de frente com a van, que estava na faixa contrária.

Local do acidente entre van e caminhão que matou 12 pessoas

Os corpos ficaram presos às ferragens. Os bombeiros informaram que na van havia uma grande quantidade álcool etílico que estava sendo transportado para o hospital de Almas e, por isso, a retirada dos corpos precisou ser feita com muito cuidado.

Anderson Oliveira Santos, que conduzia o caminhão, estava com a esposa. Os dois sofreram ferimentos leves, foram levados para um hospital e liberados após atendimento. Horas depois o motorista foi preso em flagrante e autuado por homicídio culposo, quando não há intenção de matar.

Dois homens que estavam no veículo da Secretaria de Saúde de Almas sobreviveram. Aristides Curcino dos Santos, 68 anos, e Suel Martins de Oliveira, de 36 anos, socorridos com fraturas. O idoso recebeu alta na tarde desta quinta-feira e Suel segue internado no Hospital Geral de Palmas (HGP).

Famílias destruídas

Vítimas da colisão entre van e caminhão na TO-280

As vítimas que não sobreviveram são quatro homens, sete mulheres e um bebê. Todos são moradores de Almas, cidade que fica a cerca de 290 km da capital. Entre as vítimas fatais estão três pessoas da mesma família, quilombolas e servidores públicos da cidade. Os nomes informados pela prefeitura são:

Deliana Rodrigues dos Santos, 29 anos

Lucilene Ferreira Folha, 55 anos

Jailma Ramalho Costa, 20 anos

Antonia Fernandes Crisostomo, 58 anos

Emilena Pinto de Oliveira, 37 anos

Luciano Antônio de Almeida, 53 anos

Marcilene Aparecida de Andrade, 56 anos

Joaquim Pereira Valadares, 65 anos

Wesley Ferreira Folha, 31 anos

Jordana Guedes Dias, 21 anos

Rute Guedes Dias, bebê de 4 meses

João Batista de Oliveira, 68 anos

pappa2200