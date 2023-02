Professoras da UFPel organizam livro sobre vivência de mulheres no ambiente universitário

Camila Farias e Giovana Luczinski reuniram textos de 31 mulheres, entre professoras e alunas, para contar sobre suas experiências no espaço acadêmico. Obra está disponível online. As organizadoras Giovana e Camila no lançamento do livro

Duas professoras do curso de Psicologia da Universidade Federal de Pelotas (UFPel) organizaram o livro “Tecendo Cartas: (sobre)vivências de Mulheres na Universidade”. Buscando debater sobre diversidade de gênero no ambiente universitário, Camila Farias e Giovana Luczinski reuniram textos de 31 mulheres, entre professoras e alunas, para contar suas experiências.

“De partida podemos afirmar que não é a mesma coisa que ser homem e estar na universidade”, diz uma das cartas que compõem o livro. A carta foi o formato escolhido para os registros. Em outra, podemos ler: “percebo a solidão”. Uma das integrantes fala em “violência psicológica” e “assédio moral” na sua descrição. “Fui até bem recebida, mas quando meu trabalho começou a aparecer, passei a ser atacada”, diz outro texto.

A obra surgiu a partir do projeto “Agora é que são elas: a pandemia de Covid-19 contada por mulheres”, criado em maio de 2020, que contou com ações voltadas para discussão de gênero, vivências e às “narrativas que as mulheres estavam tecendo sobre a pandemia”, explica Camila.

Houve encontros nos quais as violências institucionais que o próprio ambiente universitário reproduz foram abordadas. “Então, surge a ideia de a gente trazer isso pra cena, relatar isso de alguma forma pra que essas discussões pudessem chegar a outras mulheres também”, afirma.

Lançado no final de 2022, pela Desalinho Publicações, o livro pode ser acessado neste link.

“A gente foi percebendo o quanto a gente não estava sozinha nas nossas questões, nas nossas discussões, nas violências que a gente sofria e também nas resistências que a gente foi criando nos projetos, nas possibilidades de escrita, as formas de existir dentro da universidade pra fazer frente à essa violência e para cuidar das reverberações dela” , diz.

Ela destaca a importância de se ter em mente que as mulheres são diferentes. “A gente está falando de uma pluralidade de formas de existência e uma diversidade de violências de reverberações subjetivas de violências, e é isso que a gente queria, também, trazer pra cena, que não é uniformizar nem universalizar o que é ser uma mulher ou as violências que as mulheres sofrem, mas visibilizar e reconhecer a diversidade de violências que nós sofremos”, afirma Camila.

Essas violências variam a depender de raça, da classe, das questões de sexualidade, de deficiência.

“São inúmeras intersecções que vão agravando as dimensões das violências sofridas”, comenta.

Além de uma dimensão acadêmica, a organizadora do livro ressalta a dimensão social e política do livro, “no sentido cuidar dessas questões que são fundamentais em se tratando da construção de uma sociedade melhor, em se tratando de questões de saúde mental”.

Sobre a sua experiência no ambiente acadêmico, Camila define como desafiadora, potente e de transformação. “Mas, ao mesmo tempo, isso não ocorre sem muitos sofrimentos, muitos desafios, sem a necessidade de construir espaços de reexistência dentro da universidade”, afirma.

