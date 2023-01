professores-da-rede-municipal-de-aracaju-fazem-ato-para-protestar-contra-valor-do-piso-salarial

A Secretaria Municipal de Educação já havia informado que na rede pública municipal de ensino, nenhum professor recebe abaixo do piso estipulado para o magistério, tanto efetivos, quanto substitutos. Professores fazem ato em Aracaju

Professores da rede municipal de Aracaju realizaram um ato, na manhã desta terça-feira (24), para protestar contra o valor recebido pelo piso salarial, que segundo a categoria é abaixo do nacional.

O Sindicato dos Profissionais do Ensino do Município de Aracaju (Sindipema) , informou que o valor do piso recebido para 40 horas de trabalho é de R$ 2.242,92, sem abono. Valor abaixo do nacional, que de acordo com o Ministério da Educação (MEC), será reajustado de R$ 3.845,63 para R$ 4.420,55.

O sindicato explicou que o município criou uma gratificação só para os ativos, que somado ao vencimento básico ultrapassa o piso. No entanto, os professores aposentados não recebem a gratificação, sob a alegação de que o o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) não pode pagar os proventos dos inativos.

A Secretaria Municipal de Educação (Semed), já havia informado que na rede pública municipal de ensino, nenhum professor recebe abaixo do piso estipulado para o magistério, tanto efetivos, quanto substitutos.

Ainda de acordo com a Semed, professores, em início de carreira, com 40 horas, possuem salário bruto a partir de R$ 5.189,04.

