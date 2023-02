Professores da rede municipal de ensino reivindicam pagamento do piso salarial do magistério em Martinópolis

Eles percorreram ruas e avenidas da cidade defendendo o pagamento do valor estipulado pelo Governo Federal para a categoria no mês passado, o equivalente a R$ 4.420,55. Professores da rede municipal reivindicam pagamento do piso salarial do magistério em Martinópolis (SP)

Murilo Zara/TV Fronteira

Professores da rede municipal de ensino de Martinópolis (SP) reivindicaram o pagamento do piso salarial do magistério em protesto realizado em frente ao Paço Municipal, nesta quarta-feira (1º).

Eles percorreram ruas e avenidas da cidade defendendo o pagamento do valor estipulado pelo Governo Federal para a categoria no mês passado, o equivalente a R$ 4.420,55.

Durante o percurso, os profissionais seguravam cartazes com frases como “não pedimos favores, exigimos respeito e o que é nosso por direito! Piso é lei” e “professor lutando também está ensinando”.

Em nota à TV Fronteira nesta quarta-feira (1º), a Prefeitura de Martinópolis disse que está previsto o envio de um projeto de lei à Câmara Municipal de Vereadores “que reajustará todos os salários dos servidores municipais em percentual acima da inflação – estimado em 6%”.

Professores da rede municipal reivindicam pagamento do piso salarial do magistério em Martinópolis (SP)

Murilo Zara/TV Fronteira

Ressaltou, ainda, que “haverá um acréscimo de R$ 100 no vale-alimentação dos funcionários”, “totalizando R$ 800 para o auxílio-alimentação”.

“A situação é decorrente de um anúncio do governo federal para elevação do piso salarial ao magistério.

Este percentual poderá colocar o município em uma difícil situação fiscal e financeira, podendo comprometer a continuidade de serviços públicos essenciais ao restante da população.

A prefeitura garante que está trabalhando arduamente para que todos os setores do município sejam valorizados e ofereçam um serviço público de qualidade à comunidade local”, concluiu o Poder Executivo.

Professores da rede municipal reivindicam pagamento do piso salarial do magistério em Martinópolis (SP)

Murilo Zara/TV Fronteira

Reajuste

O Ministério da Educação (MEC) confirmou no dia 17 de janeiro o reajuste de quase 15% no piso salarial dos professores, que passará de R$ 3.845,63 para R$ 4.420,55.

O anúncio do aumento tinha sido antecipado na noite do dia 16 de janeiro pelo ministro da Educação, Camilo Santana, mas a portaria oficializando a medida foi publicada um dia após no “Diário Oficial da União”.

A lei do piso salarial dos professores, sancionada em 2008, estabelece que o reajuste deve ser feito anualmente, no mês de janeiro.

O piso salarial é definido pelo governo federal, mas os salários da educação básica são pagos pelas prefeituras e pelos governos estaduais.

Em 2022, o reajuste para os professores havia sido de 33,24%, quando foi de R$ 2.886 para R$ 3.845,63.

Professores da rede municipal reivindicam pagamento do piso salarial do magistério em Martinópolis (SP)

Murilo Zara/TV Fronteira

Professores da rede municipal reivindicam pagamento do piso salarial do magistério em Martinópolis (SP)

Murilo Zara/TV Fronteira

Professores da rede municipal reivindicam pagamento do piso salarial do magistério em Martinópolis (SP)

Murilo Zara/TV Fronteira

VÍDEOS: Tudo sobre a região de Presidente Prudente

Veja mais notícias em g1 Presidente Prudente e Região.

Vito Califano