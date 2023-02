professores-da-rede-municipal-de-peixe-completam-dez-dias-de-greve

Eles cobram pagamento do reajuste do piso do magistério de 2022 e 2023, além de progressões. Segundo o sindicato, prefeitura alegou falta de recursos. Greve dos professores em Peixe, no sul do estado chega ao décimo dia

Os professores da rede municipal de Peixe, no sul do estado, estão há dez dias em greve. Eles cobram pagamento do reajuste do piso do magistério de 2022 e 2023. Sem um acordo com o município, os profissionais fizeram uma assembleia no início do mês e decidiram pela paralisação.

O sindicato dos trabalhadores informou que as propostas apresentadas pela categoria até o momento não tiveram resposta do município. Além do piso, eles também cobram o pagamento de progressões.

Nesta quinta-feira (23), os professores realizaram uma caminhada pelas ruas de Peixe e em nova assembleia deliberaram pela manutenção da greve.

Professores em greve fazem caminhada em Peixe

“A valorização dos professores é fundamental para a qualidade da educação oferecida aos alunos, e que o cumprimento da lei do piso e do plano de carreira é uma obrigação do poder público municipal, em cumprimento à legislação federal vigente”, disse Gabriela Zanina, presidente do sindicato em Gurupi.

O prefeito de Peixe, Augusto Cézar (MDB), foi procurado pela TV Anhanguera, mas os telefonemas não foram atendidos. Segundo o sindicato da categoria, a gestão disse que não será possível reajustar os salários dos professores por falta de recursos financeiros.

