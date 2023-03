Professores de Guaíba rejeitam proposta da prefeitura e greve é mantida

Paralisação da rede municipal já dura mais de duas semanas. Categoria quer reajuste de 14,95%. Prefeitura oferece 6%. Professores da rede municipal de ensino se reuniram nesta terça-feira (28) em frente à Prefeitura de Guaíba

Professores da rede municipal de Guaíba, na Região Metropolitana de Porto Alegre, e o prefeito da cidade, Marcelo Maranata (PDT), tiveram uma nova reunião nesta terça-feira (28) para tratar sobre a greve da categoria. Não houve acordo e a classe manterá a paralisação, que já dura mais de duas semanas e atinge 40% dos profissionais.

Com isso, após 16 dias de greve, segue o impasse: os professores não aceitam o percentual oferecido pelo executivo, de 6% mais vale, e pedem reajuste de 14,95%, o mesmo concedido pelo governo federal para o piso nacional do magistério. Os professores dizem que seguirão paralisados por tempo indeterminado e pedem uma nova reunião com a prefeitura.

“Se continuar essa política dentro de Guaíba, vamos chegar no momento em que o professor que tem mestrado vai ganhar a mesma coisa que o professor magistério. Qual seria o objetivo de o professor se qualificar, se ele vai gastar na sua qualificação, na sua faculdade, nos mestrados ou doutorados e não vai receber nada do governo em troca?” , questiona Rosângela Heim, presidente do Sindicato dos Professores de Guaíba.

Os professores querem que o índice seja aplicado a todos os níveis do plano de carreira. Já a prefeitura alega que, se concedido, o percentual elevaria a 53% os gastos totais com salários do funcionalismo. Isso colocaria o município acima do limite previsto pela lei de responsabilidade fiscal.

“Hoje, os professores estão pedindo em torno de 14,95% (de reajuste). E isso, nesse momento, não é possível, então foi dado para eles nesse momento 6% e um aumento no vale, que os professores não aceitaram”, explica Magda Ramos, secretária da Educação de Guaíba.

Mesmo com a greve, as escolas de Guaíba estão abertas e funcionando. Isso porque, segundo a Secretaria de Educação, mais da metade dos professores não aderiram à paralisação.

Mesmo com escolas abertas, pais dizem que os estudantes estão sem aula. A filha de Gerson Gonzales de Souza, que está no terceiro ano do ensino fundamental, é um dos casos. O empresário faz parte de um grupo de famílias que apoiam a pauta dos professores.

“[O grupo] Foi fundado para apoiar essa causa, para buscar pressionar o prefeito, para que ele faça uma proposta que os professores aceitem, para que os nossos filhos possam voltar às aulas”, diz o pai da estudante.

A secretaria de educação diz que as aulas vão ser recuperadas. “Cada escola tem a sua organização. A direção da escola tem autonomia para fazer toda essa formatação dentro da escola”, diz Magda.

