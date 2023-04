Professores denunciam diretora de escola por assédio moral, em Porto Velho

Servidores procuraram polícia para registrar boletim de ocorrência. Servidores da educação denunciam assédio e autoritarismo em escola de Porto Velho

Servidores de uma escola infantil de Porto Velho procuraram a polícia para registrar um boletim de ocorrência contra a direção da unidade. Os profissionais da educação acusam a diretora de assédio moral e abuso de poder.

Em entrevista à Rede Amazônica, a professora Dioneida Castoldi diz que já existem relatórios de trabalhadores ‘pedindo socorro’ sobre a situação. Segundo ela, vários funcionários da unidade teriam sido expostos ao público de maneira ‘ridicularizada’, além de ter a liberdade cerceada.

“O nosso entendimento é que houve assédio moral sim. Foi instaurado um PAT, então vai haver toda uma contextualização do que aconteceu, com base, acredito, numa investigação. Então a gente espera, acho que devemos fazer um julgamento a partir do momento que for esclarecido. Tem que ser investigado”, afirma.

A presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação no Estado de Rondônia (Sintero), Lionilda Simão, se manifestou sobre o boletim de ocorrência feito pelos servidores da escola.

“Há relatos que são absurdos. São coisas que qualquer profissional não deveria viver, principalmente alguém da área de educação, no seu local de trabalho. Atuamos junto com os trabalhadores, foi feito boletim na Polícia Militar e na sequência fizemos um relato à Secretaria Municipal de Educação (Semed) e pedimos que instaurasse ma comissão para apurar os fatos, além da solicitação para afastar a diretora”, conta.

Ainda de acordo com Lionilda, um dos casos de assédio moral contra os servidores aconteceu durante uma reunião de pais na escola, que recebe alunos a partir de 3 anos de idade.

O caso está sendo acompanhado pela Semed. Em nota, a secretaria diz que estar investigando a denúncia e que a diretora foi afastada.

