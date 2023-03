Profissionais da enfermagem fazem protesto em Natal por implantação do piso nacional da categoria

Trabalhadores saíram da governadoria e encerraram ato na praça de Mirassol, também na Zona Sul. Trânsito na BR-101 precisou ser parcialmente interditado. Protesto aconteceu nesta sexta em Natal

Gustavo Brendo/Inter TV Cabugi

Profissionais da enfermagem – incluindo enfermeiros, técnicos e auxiliares – realizaram na tarde desta sexta-feira (10) mais um protesto cobrando a implantação do piso salarial da categoria para os profissionais que trabalham no Rio Grande do Norte.

Os trabalhadores estavam reunidos na governadoria, saíram pela BR-101 – onde o trânsito precisou ser interditado parcialmente pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) – e terminaram o ato na praça de Mirassol, na Zona Sul de Natal.

A manifestação foi encerrada por volta das 17h.

“Desde a manhã que a gente está em atividades. Pela manhã, a gente entregou uma pauta à governadoria e agora à tarde a gente saiu na rua para pressionar o governo federal à regulamentação da lei de custeio, que é uma coisa que está impedindo que o STF libere o nosso piso”, explicou João Assunção, um dos diretores do Sindicato dos Trabalhadores da Saúde (SindSaúde).

“A gente saiu da governadoria até aqui nesse momento sem carro de som, com sol quente, que a gente da enfermagem precisa ser valorizado. E os representantes têm que nos ver”, falou.

Trânsito precisou ser desviado por conta do protesto

Gustavo Brendo/Inter TV Cabugi

O novo valor do piso da enfermagem foi fixado em R$ 4,7 mil, tendo sido aprovado pelo Congresso e sancionado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), em agosto de 2022. No mês seguinte, a Lei foi suspensa pelo Supremo Tribunal Federal (entenda mais embaixo).

A manifestação também ocorreu em outros estados do Brasil, como Pernambuco.

No Rio Grande do Norte, esse não é o primeiro ato em cobrança à implantação do piso salarial da categoria. Há cerca de um mês, profissionais da enfermagem fizeram uma paralisação de 24 horas nos serviços das unidades de saúde do RN. No mesmo dia, eles fecharam a BR-101 em protesto.

Piso salarial

O texto do projeto, aprovado pela Câmara e pelo Senado, fixou em R$ 4.750 o piso nacional de enfermeiros dos setores público e privado – valor que serve de referência para o cálculo do mínimo salarial de técnicos de enfermagem (70%), auxiliares de enfermagem (50%) e parteiras (50%).

Enfermeiros: R$ 4.750

Técnicos de enfermagem: R$ 3.325

Auxiliares de enfermagem: R$ 2.375

Parteiras: R$ 2.375

Vídeos mais assistidos do g1 RN

Vittorio Ferla