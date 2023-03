Profissionais da saúde e pessoas com deficiência poderão se imunizar com a vacina bivalente contra a Covid-19, em Presidente Prudente

Aplicações começam a ser feitas a partir da próxima segunda-feira (3), em todas as 29 unidades de saúde da cidade. Profissionais da saúde e pessoas com deficiência poderão se imunizar com a vacina bivalente em Presidente Prudente (SP)

Arquivo/Secom

A Vigilância Epidemiológica Municipal (VEM) antecipou, nesta sexta-feira (31), a vacinação com a Pfizer bivalente contra a Covid-19 para grupos prioritários que integram as fases 4 e 5 do cronograma de vacinação do município.

Poderão se vacinar: profissionais da saúde e pessoas com deficiência.

A imunização ocorre a partir da próxima segunda-feira (3), em todas as 29 salas de vacinação de Presidente Prudente (SP).

Segundo o Ministério da Saúde, as vacinas bivalentes são destinadas ao reforço da imunização contra a variante Ômicron e suas subvariantes.

De acordo com a coordenadora técnica em saúde da VEM, Vânia Maria Alves, “para receber o reforço com a bivalente, é necessário estar vacinado com pelo menos o esquema vacinal básico, ou seja, duas doses de vacinas monovalentes, além de intervalo mínimo de quatro meses entre as doses”.

Os postos funcionam de segunda-feira a sexta-feira, das 7h30 às 16h30. Já aos sábados, as UBSs da Cohab e do Centro funcionam das 8h às 16h.

valipomponi