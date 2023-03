Profissionais da saúde reivindicam melhoria salarial durante manifestação em frente à Prefeitura de Presidente Prudente

Protesto foi acompanhado pela Polícia Militar e não afetou o trânsito na Avenida Coronel Marcondes. Profissionais que atuam como auxiliares de enfermagem, farmácia e odontologia reivindicam melhorias no piso salarial em Presidente Prudente (SP)

Paula Sieplin/TV Fronteira

Grupos de profissionais que atuam nas áreas de auxiliares de enfermagem, farmácia e odontologia realizaram uma manifestação, em frente à Prefeitura de Presidente Prudente (SP), nesta sexta-feira (10), com reivindicações sobre o piso salarial das categorias.

O protesto foi acompanhado pela Polícia Militar e não afetou o trânsito no trecho da Avenida Coronel José Soares Marcondes onde fica o Paço Municipal.

O auxiliar de enfermagem Vinícius Martins disse, em entrevista à TV Fronteira, que a categoria está “há anos com o salário bem desfalcado”.

“Nós já estamos há anos com o salário bem desfalcado, bem abaixo de outras categorias e, assim, enfrentamos a pandemia da Covid-19, agora estamos numa epidemia de dengue e, desde agosto do ano passado, estamos tentando negociações para uma melhoria salarial nossa. Até agora a gente não teve nenhuma proposta. Nessa última semana, na quarta-feira e na quinta-feira, tivemos duas reuniões, sem nenhuma proposta, e ontem [9] eles [Prefeitura] chegaram com uma liminar nos impedindo de fazer a greve que aconteceria hoje [10]”, explicou.

“E, mais uma vez, estamos tendo que manifestar no nosso horário de almoço, porque não conseguimos parar durante a nossa jornada de trabalho”, ressaltou o auxiliar de enfermagem.

“O nosso salário, hoje, está em torno de R$ 2.070. A gente pede um salário de R$ 2.824. É o mínimo pra gente”, completou Martins.

Sindicato

Em nota, o Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal de Presidente Prudente e Região (Sintrapp) pontuou que “os profissionais da saúde, que foram considerados heróis diante da pandemia, onde estiveram envolvidos direta e indiretamente no enfrentamento, expostos cotidianamente ao risco, hoje se deparam com um enfrentamento ainda maior, o descaso e a falta de valorização, por parte da administração prudentina”.

“Em busca de melhores condições de trabalho e salários, os profissionais que exercem a função de auxiliares de enfermagem, de farmácia e de odontologia tentaram por diversas vezes resolver a situação em mesa de negociação e não obtiveram nenhuma proposta por parte da administração, o que levou esses profissionais em assembleia a deliberarem pela greve”, complementou o sindicato.

“A mobilização, prevista para acontecer nesta-sexta feira, foi interrompida com um pedido de liminar apresentado pelo Departamento Jurídico da Prefeitura, em meio a uma mesa de negociação. Isso mesmo, prefeito e secretários chamam para uma mesa negociação, já sabendo da ação ajuizada para barrar o movimento grevista”, adicionou.

“A atitude da administração, que diz não ter medo de greve, foi vista como uma ‘armadilha’ pelos profissionais da saúde, que indignados permanecerão mobilizados até serem respeitados e atendidos em suas reivindicações. Reivindicações justas e que com vontade política são possíveis de serem resolvidas! A forma ardilosa da administração só vem demonstrar a força desses profissionais que não vão baixar a guarda. A luta desses profissionais que foram impedidos de se manifestar é justa e continuará acontecendo. Os ‘heróis’ são na verdade trabalhadores (as) exaustos(as) que estão sendo abandonados pela Prefeitura”, relatou.

“A liminar que foi concedida pelo Tribunal de Justiça traz uma reunião conciliatória prevista para dia 16 de março. O Sintrapp estará participando, juntamente com representantes da comissão, levando as reivindicações desses profissionais e cobrando uma solução por parte da administração. Em assembleia realizada na noite desta quinta-feira, os presentes decidiram por manter-se mobilizados nos seus locais de trabalho e durante o dia nos horários de almoço, até serem ouvidos!”, finalizou o Sintrapp.

Profissionais da saúde fazem protesto em frente à Prefeitura de Presidente Prudente

Prefeitura

A Prefeitura de Presidente Prudente informou ao g1 que tem “dialogado com os representantes dos servidores a respeito da reivindicação da categoria”.

“No fim da tarde desta quinta-feira (9), o prefeito Ed Thomas [sem partido] e seu secretariado receberam os representantes dos servidores no gabinete para tratar sobre o assunto. Durante o encontro, foi esclarecido que, neste momento, o município não tem disponibilidade financeira para atender ao pleito da categoria, mas que está aberto a continuar as tratativas com o objetivo de valorizar os trabalhadores da saúde, quando houver viabilidade orçamentária”, justificou o Poder Executivo.

