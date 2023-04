Profissionais da saúde têm entrada gratuita no Hopi Hari durante o mês de abril; veja como participar

Promoção é válida para profissionais registrados pelo Conselho Nacional de Saúde e acompanhados de uma pessoa pagante durante o período. Parque temático Hopi Hari, em Vinhedo (SP)

Anderson Torres/Hopi Hari

Em homenagem ao Dia Mundial da Saúde, comemorado no dia 7 de abril, o parque temático Hopi Hari, localizado em Vinhedo (SP), oferece entrada gratuita para profissionais da categoria com acompanhante pagante. A gratuidade é válida nos dias de abertura do parque durante todo o mês de abril. Confira detalhes abaixo.

Para cada ingresso grátis, é necessário um pagante de qualquer sexo, independentemente se o ingresso foi pago no valor integral ou não. Ou seja, passaportes de estudante, tikitos, servidor público, de excursões, entre outros são válidos normalmente para validar a promoção, exceto ingressos cortesia e passaporte anual.

A cortesia deve ser retirada diretamente nas catracas do parque no dia da visita, ou também através do site. O Hopi Hari funciona de sexta a domingo e também em duas segundas-feiras, nos dias 10 e 24 de abril.

Podem participar profissionais das 14 categorias reconhecidas pelo Conselho Nacional de Saúde (CNS), como assistentes sociais, biólogos, biomédicos, profissionais de educação física, enfermeiros, farmacêuticos, fisioterapeutas; fonoaudiólogos, médicos, médicos veterinários, nutricionistas, odontólogos, psicólogos e terapeutas ocupacionais.

Com mais de 40 atrações voltadas para todas as idades, o parque conta com diversas opções de brinquedos, dos mais tranquilos aos mais radicais, além de programação com shows de teatro e outros espetáculos incluídos no ingresso.

Montanha russa no Parque Temático Hopi Hari, em Vinhedo (SP).

Anderson Torres

VÍDEOS: Tudo sobre Campinas e região

Veja mais notícias da região no g1 Campinas

pappa2200