Profissionais do g1 Tocantins e TV Anhanguera vencem o Prêmio MP de Jornalismo

Seis reportagens receberam premiações nas categorias Webjornalismo e Telejornalismo. Cerimônia aconteceu na noite desta sexta-feira (27).

Profissionais que integram as equipes do g1 Tocantins e TV Anhanguera foram destaque na 6ª edição do Prêmio do Ministério Público de Jornalismo. A premiação aconteceu na noite desta sexta-feira (27) e as equipes dos veículos que fazem parte do Grupo Jaime Câmara (GJC) levaram seis prêmios.

Na categoria webjornalismo, o portal g1 Tocantins levou todos os prêmios com reportagens sobre problemas com o transporte de alunos e denúncias de racismo e violência sexual, produzidas pelos jornalistas Letícia Queiroz e Patrício Reis.

Veja os vencedores da categoria Webjornalismo

1º Lugar – Patrício Reis e Letícia Queiroz – Violência sexual na infância causa traumas para toda vida: ‘Tínhamos medo e guardamos o segredo pra gente’

2º Lugar – Patrício Reis – Vídeo de aluno fechando porta de ônibus com corda chama atenção para o transporte escolar no TO

3º Lugar – Letícia Queiroz – Racismo cresce no TO, mas falta de denúncias esconde quantidade real de crimes: ‘Número é muito maior’, diz promotora

Jornalistas Letícia Queiroz e Patricio Reis, do g1 Tocantins

Na categoria Telejornalismo, os repórteres Ana Paula Rehbein, Aurora Fernandes e Rafael Ishibashi, da TV Anhanguera, ficaram com os três prêmios. Os temas das reportagens vencedoras abordam a aprendizagem na educação inclusiva, abuso sexual e desmatamento ilegal que impacta os rios do Tocantins.

Veja os vencedores da categoria Telejornalismo

1° Lugar – Ana Paula Rehbein – TV Anhanguera – Desmatamento ilegal ameaça rios em quatro estados

2º Lugar – Rafael Ishibashi – TV Anhanguera – Resolução estabelece novas normas de acesso e direito à aprendizagem na educação inclusiva

3° Lugar – Aurora Fernandes – TV Anhanguera – Números de abusos sexuais no Tocantins preocupam especialistas

Jornalista João Guilherme Lobasz, representando Ana Paula Rehbein, Rafael Ishibashi e Aurora Fernandes

