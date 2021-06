Profitterol, una piramide di bontà

Nonostante sia una preparazione complessa, quella dei profitterol vi darà grandi soddisfazioni. Scopriamo insieme come prepararli con la glassa al cioccolato!

È impossibile resistere alla tentazione di questo dolce ricco e goloso. I profitterol (o meglio profiteroles), nonostante il nome abbia un che di francese, sono una ricetta italiana a tutti gli effetti ed è bene ricordarlo ai nostri cugini d’oltralpe. Preparare un ottimo profiteroles non è difficile come si possa immaginare. Certo, le preparazioni sono diverse e occorre prestare attenzione ad alcuni passaggi, ma al primo assaggio vi dimenticherete la fatica fatta.

Questo dolce è composto da bignè farciti con crema chantilly o crema pasticcera ricoperti da una glassa al cioccolato fondente. È possibile preparare anche il profiterole bianco farcendo i bignè con una crema al cioccolato e ricoprendoli poi con una glassa al cioccolato bianco. Noi oggi vediamo come prepararli con la ricetta originale.

10 ricette DETOX per rimetterti in forma

Profiteroles

Come preparare la ricetta dei profiteroles

Come prima cosa dedichiamoci alla preparazione dell’impasto dei bignè. In un pentolino dal fondo spesso mettiamo 60 g di acqua, un cucchiaio di zucchero e il burro e facciamo sciogliere. Quando comincerà a bollire, togliamo dal fuoco e versiamo la farina tutta in una volta, mescolando bene con un cucchiaio di legno. Rimettiamo sul fuoco e, sempre mescolando, attendiamo che l’impasto si cuocia formando una patina bianca sul fondo della pentola. Trasferite l’impasto in una planetaria munita di gancio a foglia (o frusta K) e azionatela a bassa velocità per un paio di minuti, giusto il tempo di intiepidire il composto. Iniziate ad aggiungere le uova, una alla volta aspettando che la precedente si sia assorbita. Il risultato dovrà essere un impasto colloso e omogeneo. Trasferitelo in una tasca da pasticcere. Rivestite ora una teglia con della carta forno e formate dei mucchietti di pasta choux grandi circa come una noce. Cuocete a 220 °C per 15 minuti, quindi a 190°C per 10 minuti. Lasciateli infine 20 minuti nel forno spento con lo sportello socchiuso. Nel frattempo dedicatevi alla preparazione della crema chantilly. Con le fruste elettriche montate 250 g di panna fredda da frigo con metà dose di zucchero a velo. Quando avrà raggiunto quasi il massimo del suo volume, unite la dose restante e i semi della bacca di vaniglia. Trasferitela in una tasca da pasticcere. Una volta che i bignè saranno freddi, farciteli con la crema, praticando un piccolo foro alla base. Trasferiteli su un piatto da portata, dandogli la caratteristica forma a piramide. Prepariamo ora la glassa al cioccolato. In un padellino portate a bollore l’acqua e lo zucchero rimasto. Quindi unite la panna rimasta e riportate a bollore prima di aggiungere il cioccolato fondente tritato al coltello. Mescolate e non appena ricomincerà a bollire, trasferitelo in una ciotola. Utilizzate la glassa alla temperatura di 30-32°C, versandola direttamente sulla montagna di bignè. Decorate il vostro profitterol con dei ciuffetti di crema chantilly.

Provate la pasta dei bignè per preparare delle deliziose zeppole!

Conservazione

La ricetta dei profitterol non è così complicata come molti pensano, tuttavia questi dolcetti consigliamo che vengano consumati in massimo 1-2 giorni. Quelli avanzati conservateli in frigorifero, all’interno di un contenitore con coperchio a chiusura ermetica. Sconsigliamo la congelazione in freezer.