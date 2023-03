progetti-pon,-formazione-fad:-i-questionari-di-gradimento-e-quelli-di-fabbisogno-della-piattaforma-indire.-cosa-sono-e-dove-trovarli

La piattaforma INDIRE ha messo a disposizione dei propri utenti dei link per la misurazione del gradimento relativamente alle progettualità PON già definite e, per il personale docente, di rilevamento dei fabbisogni formativi in vista anche dei nuovi assi in via di definizione. Dicevamo docenti. Il questionario Fabbisogno di formazione dei docenti, organizzato nell’ambito del PON Per la Scuola Competenze e Ambienti per l’Apprendimento 2014-2020, è finalizzato a comprendere quali siano oggi i bisogni formativi espressi dai docenti e può rappresentare un’importante occasione per esprimere il proprio parere e fornire utili informazioni volte all’attivazione degli interventi formativi maggiormente utili alla didattica quotidiana. In questo caso specifico l’indagine è orientata a tutti i docenti italiani, sia ai docenti che hanno partecipato alle iniziative promosse con il PON 2014-2020 (formazione docenti, percorsi formativi per alunni, studenti o adulti, progetti FESR), sia a quelli che non hanno mai partecipato.

