“Progetto Hermes”, lezione aperta ed evento conclusivo del «Lab Experience – musica teatro e danza» 

Doppio appuntamento stamattina presso il Chiostro dei Minori Osservanti e mercoledì presso io Teatro Sociale

FASANO – Doppio appuntamento per il laboratorio «Lab Experience – musica teatro e danza» del progetto «Hermes – Heritage Rehabilitation as Multiplier cultural Empowerment within Social contest», l’iniziativa finanziata dal programma di cooperazione transfrontaliera Interreg V/A Grecia-Italia 2014-2020, che vede protagonista la città di Fasano insieme al Teatro Pubblico Pugliese, curato dell’Associazione APS Senza Confine.

Stamattina, alle ore 11.00, nella splendida location del Chiostro dei Minori Osservanti una lezione aperta, in cui i piccoli protagonisti racconteranno i momenti salienti di questa esperienza e proporranno qualche breve performance artistica e mercoledì 18 maggio, alle 18 al Teatro Sociale di Fasano, andrà in scena il musical in cui i bambini e ragazzi proporranno in scena una versione speciale dello spettacolo Come Musica.

Il laboratoriale della durata di 50 ore, cui hanno partecipato a titolo gratuito circa 30 bambini/ragazzi del Comune di Fasano, di età tra i 5 e i 12 anni, frequentanti la Scuola Primaria e la Secondaria di Primo Grado, ha avuto come elemento centrale la complicità tra le parti, parola d’ordine nella fusione di più linguaggi per raccontare la stessa storia: la vicenda ben tessuta dall’autore del testo, David Marzi; le musiche intramontabili di Jovanotti dove possono riconoscersi anche le nuove giovani generazioni; la musica live di una band di supporto composta da straordinari musicisti emergenti; l’interpretazione intensa dei giovanissimi attori in scena versatili, talentuosi, profondi.

«Un’esperienza artistica che – dice David Marzi – scivola via tra leggerezza e grande emozione, che saprà toccare l’anima come melodia, carezza, abbraccio… che saprà raccontare e restare nel cuore, come musica».

L’ingresso agli eventi è libero (fino a esaurimento posti). Per info e prenotazioni 3341989720-3888633749 / senzaconfineteatromail.com

