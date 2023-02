Programa Apadrinhando uma História abre cadastro para voluntários em Porto Velho

Padrinhos e madrinhas vão ajudar no desenvolvimento social e afetivo de crianças e adolescentes que estão abrigadas. Programa Apadrinhando uma História, em Porto Velho

Voluntários que queiram trabalhar com crianças e adolescentes que estão abrigadas podem se inscrever no Programa Apadrinhando uma História, em Porto Velho. O objetivo do projeto é ajudar no desenvolvimento social e afetivo.

O serviço teve início em 2017 e, de acordo com a prefeitura, já atendeu mais de 50 crianças e adolescentes a partir dos 6 anos de idade.

Na capital, as unidades de acolhimento da prefeitura são o Lar do Bebê, Casa Moradia, Casa Juventude e Cosme e Damião. O cadastro é feito junto à Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família (Semasf) e o primeiro contato pode ser feito pelo telefone (69) 99251-3923.

O inscrito deve passar por um processo de avaliação e acompanhamento feito pela equipe da secretaria para identificar se está apto a desenvolver a função. Somente se aprovado que o voluntário passa a ter contato com a criança ou adolescente que será o afilhado.

Os padrinhos poderão levar os afilhados para passear, ajudar nas tarefas de casa ou mesmo com alimentação e acompanhamento de saúde.

Ainda existem aqueles que se voluntariam para prestar algum serviço, como educadores físicos, psicólogos, pedagogos e profissionais que se disponibilizam para realizar oficinas.

