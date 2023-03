programa-bem-cuidar-da-prefeitura-de-barretos

Trabalho infantil é combatido em Barretos por meio do Programa Bem Cuidar

Divulgação: Prefeitura de Barretos

Voltado à erradicação do trabalho infantil e promoção de instrumentos para que os beneficiários deixem a condição de vulnerabilidade social, a Prefeitura de Barretos implantou o Programa Bem Cuidar, uma parceria com as secretarias municipais de Desenvolvimento Econômico e de Educação e com o Centro de Integração Empresa Escola (CIEE).

O Bem Cuidar está fundamentado em três importantes pilares: transferência de renda para crianças e adolescentes de 6 a 15 anos; inserção no mercado formal de trabalho de jovens de 16 e 17 anos e inclusão no mercado de trabalho formal para os responsáveis pelos menores acolhidos no programa.

Bolsa-auxílio

Programa Bem Cuidar, iniciado em 2022, contempla até 160 acolhimentos divididos da seguinte forma: crianças e adolescentes de 6 a 15 anos, com auxílio de R$ 60,00 adolescentes de 16 a 17 anos, que por meio de um programa de estágio é oferecido uma bolsa de R$ 350,00 e para pais ou responsáveis que não possuam emprego formal, auxílio de R$ 535,00.

As famílias atendidas são identificadas pela Assistência Social e o programa prevê a participação dos assistidos em atividades e cursos de desenvolvimento pessoal e profissionalizante.

Prefeitura da Estância Turística de Barretos

http://www.barretos.sp.gov.br

(17) 3612.2000

Ufficio Stampa