Programa Cubatão Sinfonia abre inscrições para cursos gratuitos de música e dança

Prefeitura de Cubatão

O Programa Cubatão Sinfonia está com inscrições abertas para os cursos de música e dança, para novos alunos e alunos matriculados, até o dia 31 de março. Serão oferecidas 200 vagas para estudantes com idade entre 7 e 18 anos e também para a comunidade em geral. As atividades acontecerão nos núcleos Cota 200, Centro, Bolsão Nove e Vila Natal.

As inscrições podem ser feitas de forma online ou presencialmente. O formulário virtual pode ser acessado no site do Cubatão Sinfonia ou na página do programa nas redes sociais. Será necessário anexar ou entregar o RG, RA ou certidão de nascimento, declaração da escola em que estuda e comprovante de residência.

Após a inscrição, o aluno receberá uma confirmação do cadastro por e-mail e, posteriormente, a equipe do Cubatão Sinfonia entrará em contato informando sobre a matrícula.

Não há processo seletivo e não é necessário ter conhecimento musical ou possuir instrumento musical próprio. O programa disponibiliza instrumentos e material pedagógico para uso em aula. Alguns protocolos sanitários serão adotados durante as aulas como distanciamento social, uso de álcool em gel e o não compartilhamento de instrumentos.

Vagas

Na sede do Programa Cubatão Sinfonia, na Cota 200, há vagas para aulas de dança, flauta, musicalização infantil, saxofone, violão e percussão. As inscrições acontecem de terça a quinta-feira das 10h às15h, na Rua Principal, 1016.

Já no Núcleo Cubatão Sinfonia na escola estadual Afonso Schmidt, as oportunidades são para os cursos de dança, violão, violino e percussão. O atendimento acontece na segunda e quarta-feira, das 14h30 às 16h30. A escola fica na Rua Bernardo Pinto, 94, no Centro.

No Núcleo da escola estadual Parque dos Sonhos, no Bolsão Nove, há vagas para aulas de dança e violão. O atendimento é de terça e quinta-feira, das 13h às 15h e a escola está situada na Rua Um.

O mais novo Núcleo do Sinfonia fica na Associação Cultural da Vila Natal. Por lá, as aulas são de dança, clarinete, flauta, saxofone, violão, violino e percussão. As inscrições acontecem na quarta e na sexta-feira, das 10h às 15h. A associação fica na Rua São Francisco de Assis, 70.

Vittorio Ferla