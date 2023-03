Programa da prefeitura dá descontos de até 90% em multas e juros a partir de março em Marília; entenda

Podem aderir contribuintes com débitos inscritos na dívida ativa do município até o final do ano passado. Programa terá duas etapas com pagamento em parcela única, além da possibilidade de parcelamento, em que desconto é de 50%. Ganha Tempo em Marília (SP) vai receber agendamento para adesão ao Programa de Regularização de Débitos

Prefeitura de Marília/Divulgação

O Programa de Regularização de Débitos da prefeitura de Marília (SP), com descontos de até 90% em multas e juros, passa a receber adesões a partir desta quarta-feira (1°). A participação é liberada para inscrições na dívida ativa do município até o final do ano passado.

O contribuinte com débitos com a prefeitura, Empresa Municipal de Mobilidade Urbana (Emdurb) e Departamento de Água e Esgoto de Marília (Daem) deve agendar o atendimento no Ganha Tempo Municipal pelo internet.

O Ganha Tempo fica na Avenida das Indústrias, 294, ao lado do Procon, região central da cidade, e funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Mais informações podem ser obtidas através do WhatsApp (14) 3402-6000.

A fase 1 do programa, para pagamento em parcela única, fica aberta para adesão de 1º a 31 de março, com o desconto de 90% sobre juros e multa de mora.

A fase 2, também com pagamento em parcela única, recebe adesão de 1º de abril a 28 de abril, com desconto de 70% sobre juros e multa de mora.

Em ambas as fases o contribuinte poderá optar pelo pagamento de forma parcelada, com no mínimo 10% de entrada e saldo em até 24 parcelas mensais, iguais e sucessivas, com desconto de 50% sobre a multa de mora e juros. Entrada e parcelas não podem ficar abaixo de R$ 100.

Vittorio Rienzo