programa-de-araraquara-distribui-preservativos-e-realiza-testes-de-ists-no-carnaval

Iniciativa tem como objetivo levar os testes ao maior número de pessoas, além de reforçar a importância do uso da camisinha. Programa IST/AIDS em Araraquara distribui preservativos e realiza testes rápidos no Carnaval

Araraquara (SP) realiza neste sábado (18), até às 17h, no Parque Infantil a distribuição de preservativos e realização de testagem para Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST). A ação também ocorre nos outros dias do Carnaval. (Veja abaixo os locais e horários.)

O iniciativa, organizada pelo Programa Municipal de IST/AIDS, tem como objetivo levar os testes ao maior número de pessoas, com garantia de sigilo, qualidade no processo diagnóstico e acesso ao tratamento. Além de reforçar a importância o uso da camisinha.

“Qualquer pessoa acima de 12 anos pode fazer o teste, não precisa estar acompanhada de um maior. Ela pode se dirigir aqui nas nossas barraquinhas onde serão realizados os testes de HIV, sífilis e das hepatites”, explicou a coordenadora do programa, Saliane Ribeiro.

“As pessoas preenchem um cadastro a nível de estatística nossa e já fazemos a orientação. Também recrutamos essa pessoa para um serviço de atendimento”, acrescentou.

A coordenadora reforçou a importância da testagem para contem o avanço das infecções.

“Principalmente pro HIV nós tivemos um aumento em 2021 até o momento de 26%. E de sífilis nós tivemos um aumento de 174%. A pessoa não sabe, não cuida e aí o problema aparece. E a testagem é para detectar essas doenças e estar encaminhando o quanto antes para tratamento”, disse.

Próximos dias

Araraquara faz ação de distribuição de preservativos durante o carnaval

Durante o domingo (19) também haverá distribuição de preservativos nos desfiles do Bloco do Cordão da Luz Divina e

Na segunda-feira (20), a distribuição de preservativos será feita no Bloco Ressignificar.

A ação também ocorre no Carnaval da Bento e no desfile do Bloco Unides do Vale, na terça-feira (21), último dia da programação do Carnaval 2023.

Rotina

A testagem já faz parte da rotina do Programa Municipal de IST/AIDS. Ao longo do ano, os testes são feitos no Centro de Testagem e Aconselhamento IST/AIDS (CTA), na Rua Expedicionários do Brasil, 1435, no Centro. O atendimento é feito das 7h às 17h.

Segundo a coordenadora do programa, o atendimento de urgência em caso de rompimento de preservativo é feito de segunda a sexta-feira, das 7h às 15h, no Serviço Especial de Saúde de Araraquara (Sesa).

Após às 15h e aos sábados, domingos e feriados, o atendimento é feito no setor de emergência da Santa Casa.

É necessário que o serviço seja procurado dentro de, no máximo, 72 horas após o acidente.

“Se essa pessoa teve uma exposição, não usou preservativo, aconteceu alguma coisa, ela vai até a Santa Casa e lá são realizados os testes rápidos. E aí, é ofertado o antirretroviral, que é para prevenir a transmissão do HIV caso ela tenha entrado em contato com o vírus”, explicou Saliane.

