Programa de Demissão Voluntária da GM tem adesão de 235 funcionários em São José, diz sindicato

Fábrica da GM em São José dos Campos

O Programa de Demissão Voluntária (PDV) aberto pela General Motors em São José dos Campos (SP) teve a adesão de 235 funcionários, de acordo com o Sindicato dos Metalúrgicos. O número foi divulgado nesta terça-feira (15).

O PDV foi aberto no dia 1º e encerrado no dia 10. Os benefícios para quem aderiu ao plano, como salários adicionais, extensão do convênio médico e um carro Onix Joy Black, variam de acordo com o tempo que cada funcionário tem na GM.

Veja abaixo a tabela oferecida no PDV:

1 a 3 anos de fábrica: sem benefícios.

4 a 10 anos: 3,5 salários + 12 meses de convênio médico.

11 a 13 anos: 4 salários + um carro Onix Joy Black + 18 meses de convênio médico.

14 a 16 anos: 4,5 salários + um carro Onix Joy Black + 18 meses de convênio médico.

17 a 19 anos: 5 salários + um carro Onix Joy Black + 24 meses de convênio médico.

20 a 22 anos: 5,5 salários + um carro Onix Joy Black + 24 meses de convênio médico.

23 a 25 anos: 6 salários + um carro Onix Joy Black + 24 meses de convênio médico.

Acima de 26 anos: 7 salários + um carro Onix Joy Black + 24 meses de convênio médico

A fábrica da GM em São José dos Campos produz os modelos S10 e Trailblazer e, segundo o Sindicato dos Metalúrgicos, tem cerca de 3.600 trabalhadores.

A empresa foi procurada pelo G1, mas não comentou o número divulgado pelo sindicato.

