Programa de estágio da Firjan oferece vagas em quatro cidades do Sul do Rio

Prazo para se inscrever termina no dia 10 de março. Há vagas para Barra do Piraí, Barra Mansa, Volta Redonda e Resende. Abertas as inscrições para programa de estágio da Firjan

Estão abertas as inscrições para um programa de estágio da Firjan. No Sul do Rio, há vagas em Barra do Piraí, Barra Mansa, Volta Redonda e Resende. O prazo para se inscrever termina no dia 10 de março (sexta-feira).

O programa é para alunos de cursos técnicos e de graduação (veja as áreas abaixo). O estágio tem duração de seis meses a dois anos, com carga horária de quatro ou seis horas diárias.

O processo de seleção possui cinco fases: inscrição on-line, entrevistas individuais, resolução de cases, conversas de alinhamento e painel final. O estágio está previsto para começar em maio.

Os contemplados terão direito a diversos benefícios, como bolsa auxílio (a partir de R$ 510,69), vale-refeição, auxílio transporte, seguro de vida e recesso.

“O Programa de Estágio da Firjan contribui na formação de novas gerações de profissionais e ajuda a criar e manter um ambiente de renovação, de oxigenação permanente para a Firjan e para as empresas, que posteriormente aproveitam nossos estagiários”, afirma Cintia Miranda, gerente de Seleção e Administração de Pessoal da Firjan.

Mais informações estão disponíveis no edital do programa de estágio.

Vagas

Barra do Piraí

Administração – Área de Atuação: Apoio no atendimento ao cliente

Barra Mansa

Pedagogia – Área de Atuação: Educação Básica

Resende

Pedagogia – Área de Atuação: Educação Básica

Volta Redonda

Pedagogia – Área de Atuação: Educação Básica

Vito Califano