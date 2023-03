Programa Decks Urbanos libera a bares e restaurantes ampliação da área de atendimento comercial à faixa de estacionamento de veículos em Adamantina

Empresas que quiserem aderir ao projeto deverão seguir regras estabelecidas pela Prefeitura, como metragem, cercamento e outros itens que visam a segurança, beleza e praticidade. Prefeitura de Adamantina (SP) instalará um deck em frente à Biblioteca Municipal como referência ao Programa Decks Urbanos

Prefeitura de Adamantina

Com o objetivo de fomentar o comércio e também o turismo locais, estabelecimentos do ramo alimentício poderão ocupar, com mesas e cadeiras, a faixa de vias públicas destinada às vagas de estacionamento regulamentado de veículos em Adamantina (SP).

Por meio do decreto 6.685, publicado nesta terça-feira (14), a Prefeitura regulamenta o Programa Decks Urbanos. Além de estender a faixa de atendimento, comerciantes também poderão criar áreas de convivência ao ar livre.

A iniciativa é uma parceria entre as secretarias municipais de Cultura e Turismo e de Desenvolvimento Econômico.

A Prefeitura planeja instalar o modelo de deck em frente à Biblioteca Municipal, como referência do projeto.

De acordo com o secretário municipal de Cultura e Turismo, Sérgio Vanderlei da Silva, os donos de empresas já podem dar início ao pedido de regulamentação junto à Prefeitura.

“O Programa Decks Urbanos foi regulamentado por decreto do Poder Executivo. Os proprietários de bares, lanchonetes e restaurantes que queiram realizar as benfeitorias devem procurar a Prefeitura, fazer um requerimento e seguir as normas. Todo investimento é por conta do proprietário e cabe à Prefeitura fiscalizar”, informou Silva à reportagem do g1.

Ainda segundo o secretário, a ideia é fomentar a iniciativa entre os comerciantes do ramo alimentício para que se sensibilizem sobre a importância turística do projeto.

“Cabe à Prefeitura fiscalizar e divulgar mais um atrativo turístico do município”, concluiu.

De acordo com a administração municipal, a inspiração vem da capital paulista, São Paulo (SP). Por lá, o Programa Ocupa Rua já funciona desde 2021 e tem a mesma finalidade, de ampliar o espaço de atendimento de bares e restaurantes.

Além disso, outras cidades turísticas do Estado também vêm adotando a iniciativa, com nomes diferentes, mas com as mesmas intenções, que são, justamente, dar mais conforto aos turistas e deixar os municípios mais atrativos.

“Com isso, o próprio município ganha, porque é um investimento que não sai dos cofres públicos. Acaba agregando valor tanto para as empresas quanto para o espaço público”, evidenciou o empresário Vinícius Pravato, que é dono de uma hamburgueria e pretende investir em um projeto de deck para o seu estabelecimento comercial.

O decreto prevê que os decks urbanos consistem na instalação de plataforma sobre o leito carroçável do logradouro, para nivelamento com o passeio público. Considera-se deck urbano a ampliação do passeio público, realizada por meio da implantação de plataforma sobre a área antes ocupada por estacionamento, equipada com bancos, floreiras, mesas e cadeiras, guarda-sóis ou outros elementos de mobiliário, com função de recreação ou de manifestações artísticas.

“Trata-se de mais um atrativo para os frequentadores de bares, lanchonetes e restaurantes da cidade e de visitantes. Observamos que alguns locais já ocupam calçadas e ruas. Estamos regulamentando e passando a ideia de incremento, deixando a cidade mais atrativa e bonita”, destacou o secretário Sérgio Vanderlei da Silva.

Segundo a pasta responsável pelo programa, as empresas que desejarem aderir ao projeto deverão seguir regras, como metragem, cercamento e outros itens que visam a segurança, beleza e praticidade.

“Vou poder atender um maior número de pessoas, ganhando espaço. Esses decks urbanos trazem uma visibilidade bem maior para a empresa”, revelou Pravato.

Ainda de acordo com o decreto municipal, a instalação, a manutenção e a remoção dos decks será de responsabilidade do estabelecimento interessado, após aprovação da Prefeitura de Adamantina.

