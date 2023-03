Programa do estado de SP oferece capacitação gratuita para mulheres; veja como se inscrever

Podem participar mulheres com mais de 18 anos e residentes no estado de São Paulo. Após a conclusão, as participantes que quiserem empreender ainda podem contar com a linha de microcrédito. Estado oferece mais de 8 mil vagas para cursos de qualificação profissional para mulheres

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado abriu inscrições para 8.530 vagas de qualificação profissional ofertadas exclusivamente para mulheres durante o mês de março. São diferentes opções de cursos que podem ser realizados de forma presencial, móvel ou remota.

Após a conclusão da capacitação, as participantes que quiserem empreender ainda podem contar com a linha de microcrédito Empreenda Mulher, do Banco do Povo, que disponibiliza crédito para iniciar ou alavancar o negócio.

A linha que possui condições especiais é oferecida pelo banco do povo, enquanto a qualificação empreendedora é realizada em parceria com o Sebrae ou aliança empreendedora. Podem participar mulheres com mais de 18 anos e residentes no estado de São Paulo. As inscrições podem ser feitas pela internet.

Além das vagas de empreendedorismo, as mulheres podem contar ainda com cursos em outras áreas de alta demanda no mercado de trabalho, são vagas em cursos para balconista, recepcionista, assistente administrativo, entre outros. As concluintes ainda têm direito a uma bolsa de R$ 210.

