Programa em Mogi encaminha pessoas em situação de vulnerabilidade para qualificação; veja como participar

Interessados devem acessar o programa “Conduz” a partir dos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), que contam com sete unidades em Mogi das Cruzes. O programa Conduz, de Mogi das Cruzes, que tem como objetivo qualificar a mão de obra e gerar oportunidades de emprego, com foco em pessoas em situação de vulnerabilidade social, teve uma legislação própria aprovada.

A iniciativa é executada pela Secretaria de Assistência Social desde 2019. Porém, segundo o município, a aprovação da legislação própria dá respaldo jurídico e “garante que ela se torne uma política permanente, tenha uma estrutura organizacional mais eficiente e passe a incorporar novas ferramentas”.

De acordo com o município, uma dessas ferramentas é uma bolsa fomento, para auxiliar pessoas atendidas pelo programa e que necessitam de ajuda financeira. O benefício terá valor correspondente a 40% de um salário mínimo e deve ser concedido a partir da elaboração e da apresentação de um plano de negócios.

O programa passará a ser subdividido em três pilares:

FAZ: visa inserir jovens em programas de aprendizagem na administração pública. O objetivo é que, neste ano, os primeiros 20 jovens iniciem atividades junto ao poder público;

Qualificar para Incluir: consiste na oferta de cursos profissionalizantes. O objetivo é seguir ofertando cursos profissionalizantes para pessoas em situação de vulnerabilidade, mas com mais foco na inserção no mercado de trabalho, a partir de parceria e troca de informações com o programa “Mogi Conecta”, que tem contato com empresas em processo de contratação;

Incubação Social: objetiva a formação de empreendedores e empreendimentos econômicos. Segundo o município, trata-se de um trabalho que já vem sendo realizado em um espaço exclusivo para isso no distrito de Jundiapeba, que “permite às pessoas se descobrirem enquanto seres criativos e capazes de desenvolver produtos que servirão como ferramentas para a geração de renda”.

Como acessar o programa

Empreendimentos já formados também podem procurar o Conduz, para acessarem a Incubação Social

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 4798-6996.

