programa-emprega-bauru-oferece-novas-oportunidades-de-trabalho

Interessados devem se cadastrar no site do programa. Programa Emprega Bauru oferece novas oportunidades

O Programa Emprega Bauru (SP) está com novas vagas abertas nesta semana, além das oportunidades que continuam em destaque. Confira:

Novas vagas:

Consultor de vendas – 5 vagas;

Contador – 1 vaga;

Cozinheira (o) – 1 vaga;

Instalador de TV por assinatura – 5 vagas

Motoboy – 4 vagas;

Supervisor de equipe – 1 vaga;

Vendedor externo – 5 vagas;

Vendedor e operador de caixa – 3 vagas;

Eletricista montador – 4 vagas;

Ajudante de eletricista – 4 vagas.

Vagas que seguem em aberto:

Atendente comercial – 1 vaga;

Auxiliar de cozinha/saladeira – 1 vaga;

Auxiliar de informática – 1 vaga;

Estagiário de pedagogia – 4 vagas;

Modelista – 1 vaga;

Professor de educação infantil (PNE) – 1 vaga;

Professor de educação infantil c/ inglês fluente – 1 vaga;

Professor de ensino fundamental c/ inglês fluente – 1 vaga;

Professor espaço maker – 1 vaga;

Vendedora de loja – 1 vaga.

Os interessados em preencher as vagas disponíveis, ou empregadores que queiram divulgar oportunidades de trabalho, devem se cadastrar exclusivamente pelo site.

O Emprega Bauru conta com posto de atendimento no Poupatempo (Rua Inconfidência, 4-50) e também na Sedecon (Rua Virgílio Malta, 17-06) para orientações e, quando necessário, cadastro no site do programa.

A Sedecon ressalta que verifica semanalmente a situação das vagas com as empresas, para saber quais foram preenchidas e quais permanecem abertas. O contato é realizado diretamente pela própria empresa, de acordo com o perfil cadastrado que analisar adequado à vaga.

