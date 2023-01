Projeto estimula o desenvolvimento científico em sala de aula. 40 trabalhos vão ser contemplados com bolsas de estudo. Mais Ciência na Escola estimula o desenvolvimento científico e tecnológico nas escolas da rede municipal em Campos

O programa “Mais Ciência na Escola” vai lançar novo edital em fevereiro para estimular o desenvolvimento científico e tecnológico nas escolas da rede municipal de Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense.

Serão contemplados com bolsas de estudo 40 trabalhos.

“Lançaremos novamente mais uma edição do Programa Mais Ciência na Escola, provando que é possível fazer política pública com seriedade, valorizando, incentivando e oportunizando os estudantes da nossa rede municipal de ensino. Sem dúvida, um programa inovador para o nosso município, tendo como elemento central, o protagonismo dos nossos alunos”, ressaltou Carla.

Em 2022, foram 34 projetos escolhidos, contemplando 14 escolas, 18 professores e 102 alunos bolsistas.

Um dos projetos é o da professora Walquíria Rangel da Silva Petrucci, que trabalha aprendizagem por meio de horta medicinal, que une o saberes acadêmico e popular. O trabalho é desenvolvido na Escola Municipal Frederico Paes Barbosa

“O Mais Ciência na Escola é incrível, pois, permite ao aluno essa vivência com projetos, encontros e feiras. Conseguimos através do programa promover um trabalho na escola que valorizasse o social e o conhecimento de mundo dos alunos. Estabeleci uma relação de afetividade com os alunos, à medida que nos permitimos enxergar uns aos outros sem a pressão de avaliação e pontuação. Assim puderam falar aos outros alunos que estudar, participar e contribuir não é tão ruim e tão difícil quanto pensavam. Espero ter a oportunidade de participar mais uma vez, pois, acho que não sei mais ser professora sem ter meus bolsistas fazendo e divulgando ciência fora da sala de aula”, disse Walquíria.

O programa apoia, por meio de concessão de bolsas e de taxas de bancada, o desenvolvimento de projetos de Iniciação Científica Júnior (ICJr), a fim de estimular a vocação científica e a formação de novos pesquisadores nas Escolas Municipais do Ensino Fundamental anos finais.

O programa atende nas modalidades regular (de 6º ao 9º ano) e EJA (de VI a IX fase) “articulando as pesquisas e atividades com as demandas necessárias ao processo de melhoria da qualidade do ensino no município”, explica o município.

O valor da bolsa de ICJr pago ao estudante em 2022 foi de R$ 160,00 mensais e da bolsa de apoio científico e tecnológico paga ao professor orientador de R$ 300,00 mensais. Já a taxa de bancada ao professor orientador teve o valor de R$ 1.000,00 pagos em duas parcelas de R$ 500,00, sendo a primeira na aprovação do projeto e a segunda na aprovação do relatório parcial, ao final do 4º mês de seu desenvolvimento.

