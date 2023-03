Programa Mulheres de Peito oferece exames gratuitos de mamografia no Hospital de Esperança, em Presidente Prudente

A demanda é espontânea, ou seja, não haverá necessidade de agendamento. Carreta de mamografia do Programa Mulheres de Peito

A carreta de mamografia do Programa Mulheres de Peito prestará atendimento gratuito no Hospital de Esperança, o antigo Hospital Regional do Câncer, na Vila Euclides, em Presidente Prudente (SP), a partir da próxima terça-feira (14).

O serviço no local ficará disponível até o dia 8 de abril.

Serão 50 exames de mamografia por dia, de segunda a sexta-feiras, das 8h às 17h. Já aos sábados, serão 25 exames, das 8h às 12h. Exceto feriados. Sempre por ordem de chegada.

A demanda é espontânea, ou seja, não haverá necessidade de agendamento.

A carreta oferece exame de mamografia gratuitamente sem necessidade de agendamento.

O público-alvo são mulheres de 50 a 69 anos e, para ter acesso ao serviço, basta apresentar o RG e o cartão do Sistema Único de Saúde (SUS).

Para mulheres com menos de 50 ou mais de 70 anos, além desses documentos, é necessário apresentar um pedido médico.

O Programa Mulheres de Peito tem o objetivo de incentivar mulheres a realizar o exame para diagnóstico e tratamento precoce do câncer de mama.

Serviço

O Hospital de Esperança fica localizado na Avenida Coronel José Soares Marcondes, 2.380, na Vila Euclides, em Presidente Prudente.

