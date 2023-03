Programa que oferta crédito de R$ 53 mil a projetos com ideias inovadoras prorroga inscrições

Inscrições para o projeto Centelha seguem até o dia 3 de abril. Ação é coordenada pela Fundação de Amparo à Pesquisa de Roraima. Serão financiados projetos com inovação

Getty Images

A Fundação de Amparo à Pesquisa de Roraima (Faperr) prorrogou para até 4 de abril o prazo para as inscrições do programa Centelha Roraima, desenvolvido pela primeira vez no estado. O programa vai selecionar 15 projetos com ideias inovadoras e disponibilizar o valor de R$ 53.333,33 em recursos para que as propostas sejam colocadas em prática.

ACESSE O EDITAL

As propostas para o Centelha em Roraima podem ser submetidas por pessoas físicas, vinculadas ou não a empresas com até 12 meses de existência anteriores à data de publicação do edital, e que tenham faturamento bruto anual de até R$ 4,8 milhões sediadas em Roraima.

Serão destinados à concessão de subvenção econômica à inovação, em apoio às propostas aprovadas, recursos no valor global de R$ 800 mil. Desse total, são R$ 600 mil oriundos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e R$ 200 mil de contrapartida do governo de Roraima.

Interessados devem apresentar ideias de produtos, serviços ou processos inovadores com potencial para se transformar em empreendimentos que incorporem novas tecnologias aos setores econômicos listados na chamada pública.

Seleção das ideias

A seleção das ideias ocorrem em três fases:

Fase 1: Ideias Inovadoras – Nesta fase as principais dimensões a serem apresentadas pelos interessados são: problema que soluciona e a explicação da oportunidade, características básicas da solução proposta, diferencial inovador frente ao que já existe no mercado e identificação e perfil da equipe envolvida. É quando os proponentes farão a inserção de informações básicas sobre a principal ideia da proposta;

Fase 2: Projeto de Empreendimento – Nesta fase as principais dimensões a serem apresentadas são: equipe, produto, tecnologia, mercado, capital e gestão. É quando os proponentes farão os detalhamentos das propostas submetidas na fase anterior, agora com foco na viabilidade e no desenvolvimento do empreendimento;

Fase 3: Projeto de Fomento – Nesta fase, os proponentes devem detalhar o cronograma físico financeiro da proposta e aplicação dos recursos de subvenção a serem recebidos.

pappa2200