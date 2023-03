Programa Via Rápida oferece cursos gratuitos de porteiro e recepção em Poá; confira como se inscrever

Capacitações serão realizadas pela internet e os interessados devem se cadastrar até o dia 21 de março. Os moradores de Poá interessados em se capacitar para o mercado de trabalho podem se inscrever para os cursos on-line e gratuitos do programa Via Rápida. As capacitações são de porteiro/controlador de acesso e recepção/atendimento. Os interessados devem se cadastrar pela internet até o dia 21 de março.

A ação é promovida por meio de uma parceria entre a Prefeitura de Poá, a Secretaria Municipal de Turismo e o Governo do Estado. Ao todo são 30 vagas, sendo que os alunos podem receber uma bolsa-auxílio de R$ 210 ao final do curso. Ainda de acordo com informações da Pasta, as aulas têm inicio previsto para o dia 4 de abril.

Cursos

No curso de porteiro e controlador de acesso, os alunos serão capacitados a recepcionar e orientar moradores de condomínios ou usuários de edifícios comerciais e empresas públicas ou privadas, zelando pela segurança pessoal e patrimonial. Já o curso de recepção e atendimento capacita o aluno a orientar o público, prestar serviços de atendimento ou realizar a coleta de informações, intermediando clientes e prestadores de serviços.

Cadastramento LoginSP

Para fazer a inscrição, os interessados devem estar cadastrados no LoginSP. Esta plataforma é uma identidade digital única para o cidadão paulista, que garante acesso aos serviços digitais oferecidos pelo governo estadual. Já para fazer o cadastro no LoginSP, os candidatos devem entrar no site e seguir alguns passos:

1º passo – clicar na opção “Cadastre-se Aqui” e preencher todos os dados obrigatórios;

2° passo – acessar seu e-mail e clicar no link, para criar uma senha de no mínimo oito caracteres;

3° passo – acessar novamente o site LoginSP solicitar o envio do código de segurança para o celular ou e-mail;

4° passo – entrar no site Via Rápida, atualizar cadastro e aceitar os termos de adesão ao programa Via Rápida;

5° passo – atualizar o questionário socioeconômico.

