programa-vida-longa-garante-moradia-assistida-para-idosos-em-barretos

Conjunto Habitacional “Eurides Garcia Garcia” reúne 28 moradias adaptadas em ambiente voltado para a socialização

Divulgação: Prefeitura de Barretos

Foi em agosto de 2022, que 28 idosos da Estância Turística de Barretos ganharam um novo lar. Beneficiados pelo Programa Vida Longa, eles passaram a viver no Conjunto Habitacional “Eurides Garcia Garcia”, onde são assistidos com atendimento de médico, enfermeiro, dentista, psicólogo e atividades para a socialização.

O projeto da residência foi elaborado segundo parâmetros de desenho universal, com acessibilidade total e priorizando a autonomia de uso e a segurança dos ambientes. Cada unidade habitacional possui 39 m² de área útil, sendo composta por uma sala conjugada com cozinha, um dormitório, banheiro. A área comum prioriza o uso coletivo do espaço, tratado com um projeto paisagístico diferenciado, disponibilizando um ambiente agradável.

Vários itens de segurança e acessibilidade fazem parte do projeto, como barras de apoio, pias e louças sanitárias em altura adequada, portas e corredores mais largos, interruptores em quantidade e altura ideais, rampas e pisos antiderrapantes, entre outros. Recursos de acessibilidade também serão instalados nas áreas comuns para facilitar a locomoção e dar segurança e conforto da pessoa idosa. O núcleo conta ainda com um salão para atividades conjuntas, como festas, reuniões, cursos, dentre outras. As moradias foram entregues com itens básicos como fogão, geladeira, cama, mesa, armário, além de serem equipadas com energia solar e com internet gratuita.

A Prefeitura Estância Turística de Barretos é responsável pelos custos de manutenção do conjunto e, a partir de chamamento público, contratou o Instituto Amor para cuidar do local. Segundo Anderson Alves, presidente do instituto, os moradores têm atendimento de médico, enfermeiro, dentista, psicólogo, entre outros profissionais, além de funcionários por 24h na portaria do conjunto.

“Temos experiência em políticas públicas para idosos no município há 10 anos. Para o Vida Longa, buscamos referências de gestões que deram certo em programas semelhantes em outros lugares e nos preparamos para essa nova experiência”, afirmou.

*Sonho realizado*

Alda André, 74 anos, conta que desde que soube das inscrições, correu atrás e foi acolhida pela equipe da Assistência Social.

“É tudo que sonhei, tudo que eu queria. Aqui eu vivo tranquilamente e feliz”, disse aos risos.

Ela conta que morava de favor, mas que ter o seu próprio cantinho, cuidar dos afazeres no momento em que preferir é sem igual.

“A gente está aqui para viver, para aproveitar o que temos de vida pela frente”, afirmou.

Maria Luiza Fardini, 75 anos, se livrou do aluguel. “Eu não imaginava que o lugar era tão bom assim, não tem nem comparação. É tudo limpinho, arrumadinho, do jeito que eu gosto”, comentou.

Lançado em outubro de 2019, o Vida Longa faz parte da política habitacional do Estado de São Paulo e tem o caráter protetivo. É uma ação conjunta entre a CDHU e a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social, articulada com os municípios paulistas. Tem se mostrado uma alternativa viável para oferecer moradia digna e qualidade de vida à população com idade igual ou superior a 60 anos, que tem baixa renda mensal e vive só.

