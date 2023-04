Programação de aniversário de Suzano segue neste fim de semana com shows e atividades culturais

Apresentações são gratuitas, com troca de um quilo de alimento não-perecível. Neste fim de semana o sambista Diogo Nogueira, Orquestra Bachiana Filarmônica Sesi e a dupla sertaneja Matheus e Kauan farão apresentações especiais na cidade. Orquestra Bachiana Filarmônica Sesi faz apresentação na Arena Suzano, neste domingo, às 15h

A ExpoSuzano continua neste fim de semana com muitas atrações culturais e musicais para toda a família. Neste sábado (1º), o sambista Diogo Nogueira sobe ao palco 1, às 21h. Já no domingo (2), a Orquestra Bachiana Filarmônica Sesi – com o maestro João Carlos Martins – se apresenta às 15h na Arena Suzano e, às 19h, a dupla sertaneja Matheus e Kauan encerra a noite de festivadades.

A cidade também receberá cantores locais para apresentações de aniversário de 74 anos (confira lista abaixo).Os ingressos deverão ser trocados por um quilo de alimento não-perecível e menores de 12 anos não precisam fazer a troca. A classificação dos shows é livre.

O Parque Municipal Max Feffer fica na Avenida Senador Roberto Simonsen, 90, no Jardim Imperador.

Apresentações Palco 1

Apresentações Palco 2

Os ingressos

A entrada para as apresentações musicais será mediante ingresso social, equivalente a 1 quilo de alimento não-perecível. As trocas também poderão ser realizadas no dia da apresentação. (Confira endereços de troca abaixo):

Paço Municipal (Rua Baruel, 501 – Centro) : segunda a sexta, das 9h às 16h;

Parque Max Feffer (Avenida Senador Roberto Simonsen, 90- Jardim Imperador): todos os dias, das 6h às 18h;

Centro Cultural de Palmeiras (Rua Crispin Adelino Cardoso, 42 – Chácara Nossa Sra. Aparecida): segunda a sexta, das 9h às 16h;

CEU Gardênia (Rua Teruo Nishikawa, 512-712 – Jardim Gardênia Azul): segunda a sexta, das 9h às 16h.

Programa Pavilhão Zumbi dos Palmares

Além dos palcos específicos para a ExpoSuzano, o evento de aniversário também contará com apresentações culturais diversas no Pavilhão Zumbi dos Palmares no final de semana.

Sábado (1º)

As atrações seguem no dia seguinte:

Domingo (2)

Confira outras atividades no Max Feffer

Feira gastronômica em frente ao Pavilhão Zumbi dos Palmares;

Feira de Artesanato;

Parque de Diversão;

Festcão Suzano;

Jogo de Vôlei (Superliga), na Arena Suzano: Sábado (1º), às 18h30.

