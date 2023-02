Programação de carnaval continua em Bauru e Marília neste domingo

Segundo dia de folia tem atrações públicas e particulares. Carnaval vai ser realizado em vários bairros de Marília

Os foliões de Bauru e Marília (SP) podem aproveitar diferentes tipos de programação neste domingo (19). O segundo dia de carnaval tem atrações públicas e particulares.

As atividades carnavalescas nas duas cidades também envolvem públicos diversos, inclusive com agendas infantis. Os eventos acontecem em áreas abertas e também fechadas.

Bauru

O Sesc de Bauru conta com a matinê “Beibe Elétriko – O Carnaval dos Bebês”, às 10h30, no Ginásio. Mais tarde, às 16h30, no mesmo local, é a vez de “Carnaval da Velha Fubica”. Os eventos são gratuitos.

Também tem matinê, das 15h às 19h, no Alameda Rodoserv Center, com ingressos no local.

No “Carna no Aero”, no bar do Aeroclube, às 13h, está previsto o Samba Ao Vivo, com a banda Sassaricando e DJ Mantô. O valor do ingresso é R$ 30. No Benedito Santo Botequim, por R$ 15, o Grupo Ponto Com se apresenta a partir das 16h.

No Üne, às 18h, a programação carnavalesca conta com Unidos do Sunset, Mateus e Belini, a R$ 20. No especializado em queijos Mofo haverá o Samba de Ju Queiroz, a partir das 19h.

No Vilinha Bar está previsto o bloco Revoada de Carnaval mais DJs, a partir das 18h. Já no Fried Fish Nações está agendado o Fish Folia com Eliel e Jonas a partir das 20h.

No Bauru Shopping, às 15h, está programada apresentação da escola de samba Estação Primeiro de Agosto. Já no Boulevard Shopping é realizado o CarnavAU Pet com concurso pet, feira de adoção e pet style das 14h às 17h.

Marília

Em Marília, está previsto o Bloco “Mamãe Eu Quero”, às 15h, no Ginásio de Esportes Neusa Galleti, localizado na Avenida Santo Antonio, 2701. Para entrar é preciso contribuir com um quilo de alimento não perecível. A programação conta com banda Língua Preta, concurso de Fantasia, Elan e Dj Viny.

Há ainda na folia deste domingo o Carna Morumbi, às 17h, na Rua Leonor Tanuri, em frente ao número 25.

No Botequim se apresentam Sândalo Junior e Benê Fama Trio, às 20h. No Yara Clube, às 15h, é dia de matinê, com ingressos sob consulta.

