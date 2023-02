Programação de carnaval em Mogi das Cruzes tem folia na rua e apresentações de escolas de samba

Atrações estão distribuídas entre o Centro da cidade e o Distrito de Sabaúna. São João vai se apresentar no Pró-Hiper em Mogi

Maiara Barbosa/G1

Mogi das Cruzes tem uma extensa programação de carnaval que prevê atrações no Centro, no Distrito de Sabaúna e no Pró-Hiper.

Segundo a Prefeitura, a programação carnavalesca começará na sexta-feira (17), e segue até 21 de fevereiro. As festividades serão retomadas neste ano com o carnaval de Rua no Centro e em Sabaúna e as apresentações das escolas de samba da cidade no Pró-Hiper, no Mogilar.

Veja a programação

17 de fevereiro

A atração da sexta-feira de Carnaval será o Suburbloco que a partir das 21h, desfilará pela região central da cidade com saída e chegada no Largo Bom Jesus.

18 de fevereiro

No sábado, a programação do Carnaval de Rua começa às 16h, com o Bloco das Caboclas no Largo do Bom Jesus. Neste dia, o carnaval mogiano terá o Sabaúna Unidos às 18h, em Sabaúna. No Centro o Cordão Entruído da Vó será às 19h, e o CarnaCombuca fará a alegria dos foliões às 21h30.

19 de fevereiro

As atrações do domingo de Carnaval começarão às 14h. Os blocos Universitário Eugênio e Come Quieto estarão na região central da cidade. Na Vila Lavínia, às 16h, a atração será o Bloco Brincarteiros.

O Gira Mundo Bonecos Gigantes de Sabaúna se apresentará às 19h, em Sabaúna. A programação terminará às 20h, no Centro, com o Bloco do Beco. No mesmo horário, a Banda Algazarra estará na Vila Industrial.

20 de fevereiro

Na segunda-feira o destino dos foliões será Sabaúna com o Mega Folia às 16h, e o Bloco Sem Freio às 18h.

21 de fevereiro

A terça-feira, último dia de folia, terá o Bloco de Pernas para o Ar, no Centro, às 15h, e duas atrações em Sabaúna, o Sabaúna Unidos às 18h, e o Gira Mundo Bonecos Gigantes de Sabaúna às 19h.

Apresentações das escolas de samba

O carnaval 2023 das escolas de samba será no Pró-Hiper, no Mogilar. As apresentações serão de domingo a terça-feira. O evento é realizado pela Liga Independente das Escolas de Samba de Mogi com apoio da administração municipal e de um patrocinador. Cada escola deverá levar de 70 a 100 componentes. O espaço terá área de alimentação e barracas de artesanato.

Nos três dias haverá matinê para crianças às 14h30. No dia 19, será com o Jabuticaqui, dia 20 com o DJ K.O. e 21 com o Terra de Almofadas. A apresentação das escolas e outros grupos irá começar às 19h. A Banda Carnaval de Salão abre a programação do dia 19, que também terá o DJ PETT/DJ HALI, o Bloco Sem Freio, GRES Guerreiras de Fogo e Thi Sanches e Banda.

No dia 20, a partir das 18h30, as atrações serão o DJ Lucrids, a Unidos da Vila Industrial, Anderson Cid, a Acadêmicos da Fiel e DJ PETT/DJ HALI. A programação da terça-feira de Carnaval, dia 21, terá início às 18h30, com o DJ Lucrids, Os Paccini´s, a Estação 1ª de Braz Cubas, Pagode do Canta e Acadêmicos do São João. A programação está sujeita a alterações.

Mais informações pelo telefone 4798-6900.

