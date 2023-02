Prefeitura informou que divulgará a nova programação do evento para segunda (20) e terça-feira (21). Programação do Carnacentro, em Santos, é cancelada por causa das chuvas neste domingo

A programação do Carnacentro deste domingo (19), em Santos, no litoral de São Paulo, foi cancelada em razão das fortes chuvas que caem na cidade, de forma contínua. No município, o índice pluviométrico das últimas 72h foi de 173,2 mm. O temporal de mais de 16h castiga a região da Baixada Santista.

O cancelamento do evento foi anunciado pela Prefeitura de Santos nesta manhã. Segundo o comunicado, será divulgada uma nova programação do evento para segunda-feira (20) e terça (21), com horários das bandas participantes, incluindo as que não puderam desfilar neste domingo.

O evento começaria às 12h no palco da Praça Mauá com apresentação da banda Magia Tropical. Na sequência, pelas ruas do Centro, às 13h a banda do Centro; 14h com a BB do Estuário; 15h com a Vila Sapo; 16h com Ricardo Pinto; 17h com Estivadores; também às 17h só que no palco da Praça Mauá o Bloco Vale Tudo com Léo Maia e, por fim, às 18h com a Vila Belmiro.

