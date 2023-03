Programação do ‘Mês da Mulher’ inicia neste sábado (11) em Porto Velho

Diversas atividades e atendimentos sociais e de saúde serão realizados ao longo do mês. Confira a programação completa. Feira Mulher Empreendedora

Elvis Edson/Foto

Uma programação em alusão ao “Mês da Mulher” foi organizada pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Família (Semasf) em Porto Velho. Neste sábado (11) uma ação social no residencial Cristal da Calama abre o calendário a partir das 8h.

Segundo a prefeitura, os eventos possuem temas e atividades ligados ao público feminino, incluindo feiras de empreendedorismo, ações sociais, atendimentos de saúde, consultoria financeira, atividades físicas e entretenimento.

As ações seguem até o dia 26 de março em diversas regiões da capital. Confira a programação completa.

